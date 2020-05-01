В Праге установили памятник власовцам

Вадим Карасев

Фото: Ondrej Deml / Globallookpress.com

В Праге установили памятную доску бойцам Русской освободительной армии (РОА) Андрея Власова. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, мемориал стоимостью в 200 тысяч крон (восемь тысяч долларов) открыли в столичном районе Прага-Ржепорые в четверг, 30 апреля. В церемонии приняли участие руководители районного муниципалитета во главе со старостой Павлом Новотным.

На мемориальной доске высечена цитата из произведения Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ»: «Все ли чехи тогда понимали, какие русские спасли их город?» Также приведена пояснительная надпись об антигитлеровском Пражском восстании (5-8 мая 1945 года), в которой содержится информация о 300 погибших власовцах, сражавшихся на стороне восставших.

При этом в тексте отмечена неоднозначная историческая роль солдат РОА.

В российском МИД ранее комментировали планы Праги воздвигнуть памятник власовцам. Ведомство заверило, что это будет расценено как глумление над подвигом красноармейцев, погибших при освобождении города.

Андрей Власов — советский военачальник, который, попав в плен в 1942 году, пошел на сделку с нацистами и стал руководителем РОА. Эта военная организация состояла из советских военнопленных и эмигрантов. В мае 1945 года одна из дивизий армии освобождала Прагу от немецкого гарнизона. Однако в 1946 году Андрея Власова признали виновным в госизмене и повесили.