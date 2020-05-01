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В пригороде Донецка от обстрела СБУ погибла пенсионерка

В пригороде Донецка от обстрела СБУ погибла пенсионерка

В результате обстрела украинскими карателями села Спартак в пригороде Донецка была ранена 65-летняя местная жительница. Она была доставлена в больницу, но врачи не смогли спасти ей жизнь. Об этом сегодня, 1 мая, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«В 14:35 Вооруженные силы Украины открыли огонь по населенному пункту Спартак с применением стрелкового оружия. В результате обстрела получила пулевое ранение в область левой лопатки женщина 1955 года рождения», — сказано в релизе.

Как сообщало ИА Newstes , с осени 2014 года участники контактной группы более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению режима тишины в Донбассе. На последнем саммите «нормандской четверки» в Париже лидеры России, Германии, Украины и Франции заявили о необходимости установления полноценного перемирия до конца 2020 года. Однако даже признаков выполнения этого намерения со стороны Киева нет.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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