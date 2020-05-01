В Роспотребнадзоре назвали условия для усиления ограничений после 11 мая

Вадим Карасев

Анна ПоповаАлександр Астафьев / РИА Новости

Ограничительные меры в России после 11 мая могут быть усилены из-за нарушения режима самоизоляции на майских праздниках. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин», передает ТАСС.

«Средняя инкубация 6-8 дней, 4-6-8 дней. Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать [ограничительные меры], может быть», — заявила Попова.