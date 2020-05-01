Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Роспотребнадзоре назвали условия для усиления ограничений после 11 мая

В Роспотребнадзоре назвали условия для усиления ограничений после 11 мая

В Роспотребнадзоре назвали условия для усиления ограничений после 11 маяАнна ПоповаАлександр Астафьев / РИА Новости

Ограничительные меры в России после 11 мая могут быть усилены из-за нарушения режима самоизоляции на майских праздниках. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин», передает ТАСС.

«Средняя инкубация 6-8 дней, 4-6-8 дней. Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать [ограничительные меры], может быть», — заявила Попова.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Боня поддержала Тодоренко и поразмышляла о притягивающих насилие женщинах
Боня поддержала Тодоренко и поразмышляла о притягивающих насилие
Путин потребовал от правительства включиться в новую реальность
Путин потребовал от правительства включиться в новую реальность
Лунный день сегодня 1 мая 2020 года
Лунный день сегодня 1 мая 2020 года
Брюс Уиллис пропустил день рождения дочери из-за самоизоляции с Деми Мур
Брюс Уиллис пропустил день рождения дочери из-за самоизоляции с Деми
Байден отверг обвинения бывшей сотрудницы в изнасиловании
Байден отверг обвинения бывшей сотрудницы в изнасиловании
Рыбаки сняли встречу с розовыми дельфинами
Рыбаки сняли встречу с розовыми дельфинами
В Роспотребнадзоре назвали условия для усиления ограничений после 11 мая
В Роспотребнадзоре назвали условия для усиления ограничений после 11
Джиджи Хадид впервые рассказала о своей беременности
Джиджи Хадид впервые рассказала о своей беременности
Испанские фермеры попросили Россию о помощи
Испанские фермеры попросили Россию о помощи
В Курской области нашли тело мальчика, пропавшего два дня назад
В Курской области нашли тело мальчика, пропавшего два дня назад
Триллер "Спутник" обогнал "Лед 2" по просмотрам в онлайн-кинотеатре
Триллер "Спутник" обогнал "Лед 2" по просмотрам в онлайн-кинотеатре
Сергей Жигунов подтвердил расставание с женой
Сергей Жигунов подтвердил расставание с женой

Топ на сегодня

Лукашенко разрешил строить нефтепровод для нефти из Украины и Польши
Лукашенко разрешил строить нефтепровод для нефти из Украины и Польши
Евреев массово приравняли к нацистам и сравнили с коронавирусом
Евреев массово приравняли к нацистам и сравнили с коронавирусом
Собянин назвал условие для продления проездных
Собянин назвал условие для продления проездных
Польше предрекли авторитарное будущее
Польше предрекли авторитарное будущее
Сбербанк направил более трех миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом
Сбербанк направил более трех миллиардов рублей на борьбу с

Еще по теме

Попова не исключила ослабление режима самоизоляции после майских праздников
В России из-за гриппа и ОРВИ закрыты более 800 школ
В России усомнились в скором отказе от режима изоляции из-за коронавируса
Вакцинация от гриппа продолжится в России в течение ещё трёх недель