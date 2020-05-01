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В России на фоне самоизоляции выросли продажи хлеба

В России на фоне самоизоляции выросли продажи хлеба
Покупки хлеба в России на фоне самоизоляции за месяц подскочили на 36%, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Аналитики изучили наполняемость чеков в мобильном банке и определили, какие продукты и промтовары россияне в апреле покупали чаще всего. Кредитная организация входит в число крупнейших банков-эквайеров.

"Безусловным лидером апрельских покупок в категории "Продукты питания" стал хлеб, количество покупок которого в апреле относительно марта выросло на 36,02%. На втором месте в категории "Продукты питания" – молоко, его покупки в апреле выросли относительно марта на 35,46%, а на третьем – яйца, покупки выросли на 49,27%", - подсчитали в банке.

# Россия
По материалам: ria.ru

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