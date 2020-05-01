В Сети появился рейтинг самых дорогих эскортниц среди звезд

Лидия Мартынова

Instagram-модели и участницы телешоу смело демонстрируют свою сексуальность в социальных сетях. Однако некоторые считают, что откровенные снимки вовсе не для поклонников, а для привлечения внимания клиентов. Поговаривают, что звезды, в число которых попала и артистка «ВИА Гры», занимаются эскортом.

Успешных и популярных красавиц часто обвиняют в оказании эскорт-услуг. Оно и понятно, ведь о том, что пусть к славе пролегает через постель, не говорит только ленивый.

Так, например, в список знаменитых «девушек по вызову» попала 31-летняя солистка «ВИА Гры» — Эрика Герцег. Одна встреча с эффектной блондинкой обойдется поклоннику якобы в 14 тысяч долларов (чуть больше миллиона рублей). Такая сумма заявлена из-за статуса певицы, ведь ночь со звездой часто является предметом мечтаний для мужчин.

Некоторые считают, что ради привлечения клиентов исполнительница проделала ряд пластических операций: увеличила грудь и губы, изменила форму носа. Однако, по словам артистки, сексуальность — всего лишь часть ее сценического образа. На самом же деле в ее личной жизни все успешно: Эрика давно помолвлена с неким Михаилом.

Кстати, если певица занимает лишь вторую строчку, то первое по дорогостоимости разделили сразу три девушки: модель Ксения Бурда, владелица шоурума Ксения Воробьева и дизайнер Анна Чибисова. Говорят, за услуги красотки попросят 15 тысяч долларов. Журналисты объясняют, что завышенная стоимость обоснована их безупречной репутацией и хорошим образованием.





Около 800 тысяч рублей обойдется вечер с Нитой Кузьминой. 29-летняя обладательница эффектной внешности стала известна после участия в одиозном реалити «Каникулы в Мексике-2», а также засветилась в «Давай поженимся!». С тех пор девушка кардинально преобразилась: изменила овал лица, увеличила грудь и сделала еще целый ряд других пластических операций.

Не обошли стороной и звезду программы «Инстаграмщицы» — Марию Капшукову. Блондинка с соблазнительными формами часто демонстрирует свой заграничный отдых на дорогостоящих яхтах. Некоторые считают, что весь этот шик неспроста, ведь услуги девушки оценивают почти в 700 тысяч рублей.

Впрочем, Мария утверждает, что благодаря рекламодателям и популярности в Сети сама может содержать кого угодно. «Энергетика, присущая мужчине с низким достатком, передастся девушке. И потом она уже не сможет притянуть к себе ни достаток, ни хорошего мужчину», — говорила она.

10 тысяч долларов якобы попросит за ночь и 30-летняя модель Света Билялова. Брюнетку можно увидеть в клипах таких артистов, как Влад Соколовский, Ольга Бузова и Тимати. Но интернет-звезда давно честно зарабатывает на рекламе. При шести миллионах подписчиков в Instagram она может позволить себе запросить сотни тысяч за один только пост.

К эскортницам приписали также 27-летнюю Диану Мелисон, оценив ее услуги в полмиллиона рублей. Девушка снималась в фильмах «Дизлайк», «Маршрут построен», а также крутила романы с Егором Кридом и блогером Ромой Желудем.

Замыкают список певица Диана Иваницкая и модель Анна Аксюк якобы берущие за встречу около 400 тысяч рублей. Однако в подобные заявления трудно поверить, ведь экс-участница группы «Динама» была счастливо замужем за Женей Мильковским, а Анна встречалась со звездой «Каникул в Мексике» Демидом Резиным.

Фото: Legion-Media, Instagram