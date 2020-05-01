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В США назвали пропажу Ким Чен Ына необычной и приготовились ко всему

В США назвали пропажу Ким Чен Ына необычной и приготовились ко всемуКим Чен ЫнФото: KCNA KCNA / Reuters

Власти США считают необычным отсутствие лидера КНДР Ким Чен Ына, который пропал более чем на две недели и не принимает участие в публичных событиях. Соединенные Штаты готовятся к любому развитию ситуации, заявил госсекретарь страны Майкл Помпео в эфире радиостанции IHeart. Его слова приводит ТАСС.

Помпео отметил, что США не получали сведений о появлении северокорейского лидера на публике в течение немногим более двух недель. «Это не является неслыханным, но это необычно, — сказал американский госсекретарь, — Мы продолжаем внимательно следить за этим. Мы работаем над тем, чтобы при любой ситуации в итоге мы были подготовлены».

Представитель США отметил, что, как и говорил президент Дональд Трамп, главная цель заключается в выполнении достигнутых в Сингапуре договоренностей. «Это включает в себя то, чтобы у страны не было ядерного оружия, а для северокорейцев будущее было более светлым», — цитирует агентство Помпео.

Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля. 15 апреля он пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. Из-за его отсутствия начали появляться слухи о его возможной смерти или болезни. Бывший посол КНДР в Лондоне Тхэ Ён Хо, сбежавший в Южную Корею в 2016 году, заявлял, что северокорейский лидер не может самостоятельно встать или нормально ходить. Появлялась информация о том, что он якобы находится в «вегетативном состоянии». В России слухи о смерти Ким Чен Ына опровергали.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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