В Украину прибыл самолет из Китая с респираторами для врачей

Алексей Вольцев

В аэропорт "Борисполь" прибыл самолет из Китая, который доставил 400 000 респираторов и 50 000 защитных щитков для украинских врачей, сообщили в пресс-службе Офиса президента.Это последний рейс "воздушного моста", который был организован ОПУ. Дальше этим будет заниматься Минздрав."В целом было отправлено более 25 самолетов, которые привезли груз для Украины", - сообщил замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко.Привезенные средства индивидуальной защиты для медиков уже сегодня отправятся в регионы.По словам замглавы Офиса президента, закупленные ОПУ грузы оплачивались средствами благотворительных фондов, а коммерческие грузы - организациями, которые их закупали.23 апреля самолет Ан-225 "Мрия" доставил в Украину рекордный объем медицинского груза. Сообщалось, что прибыли 12 миллионов масок для больниц и аптечных сетей. Также привезли около 260 тысяч защитных очков и больше 100 тысяч защитных костюмов пятого уровня защиты.В СМИ опубликовали письмо на бланке нардепа и совладельца "Эпицентра" Александра Гереги, которое было адресовано мэру Киева Виталию Кличко. В письме предлагалось закупить маски, которые были доставлены на "Мриее", в его торговой сети.Кирилл Тимошенко заявил, что груз "Мрии" был частично гуманитарным, а частично коммерческим, поэтому привезенные маски продаются в торговых сетях.