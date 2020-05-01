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В Запорожье пьяные подростки сорвали флаг Украины с флагштока: видео вызвало волну негатива в сети

В Запорожье пьяные подростки сорвали флаг Украины с флагштока: видео вызвало волну негатива в сети

В сети появилось видео, на котором запечатлено, как в Запорожье пьяные подростки срывают государственный флаг Украины. Ролик был размещен в соцсети. Ранее вандалы забросали мусором в Киеве Вечный огонь.

Видео сняла девушка, чей голос раздается на заднем плане. После того как подростки сорвали флаг, один из них начал пинать его ногами.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика:


Сеть отреагировала возмущенными комментариями:

После обретения такой «популярности» один из участников инцидента принес извинения в своей соцсети.

Его примеру последовал соучастник, который заявил, что флаг якобы остался целым.

За свой «глупый поступок» извинилась и девушка, снимавшая видео.

Ранее сообщалось, что в Харькове девушка-вандал разрисовала витрины семи чудес города.


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# Украина
По материалам: fakty.ua

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