«Ваша Готівочка»: онлайн кредит Україна за 15 хвилин

Влада Некрасова

Де взяти кошти? Це дійсно проста задача, яку можна вирішити навіть зараз, якщо поруч є мобільний чи ПК з підключенням до інтернету.За фінансовою допомогою Україна звертається до онлайн кредитора «Ваша Готівочка». Ця компанія пропонує інноваційний спосіб, дозволяючий позичити гроші швидко та просто — це кредит на картку.За допомогою цієї компанії та її сучасного підходу до кредитування, був створений онлайн сервіс Vashagotivochka, де Україна може подати заявку на кредит в режимі 24/7 та миттєво отримати фінанси.Якщо Вас торкнулися проблеми матеріального характеру, то не варто хвилюватися та панікувати. Краще не гаючи часу ознайомитися з пропозицією надійного українського кредитора, який миттєво допоможе подолати тимчасові труднощі.За швидким кредитом на картку українці можуть звертатися до МФО «Ваша Готівочка». Ця компанія вже багато років надає співвітчизникам фінансові послуги, пропонуючи гнучкі та зручні умови кредитування, адже знається на їх основних потребах.Завдяки цій компанії кожен повнолітній громадянин України може оформити кредит до зарплати чи авансу, і отримати кошти впродовж 15 хвилин. «Ваша Готівочка» створила гнучкі умови щоб взяти онлайн кредит, які Україна може визначати самостійно:- сума позики від 200 до 9000 гривень;- тривалість користування від 1 до 16 днів.Передбачається як дострокове погашення, так і пролонгація кредитного періоду. Здійснити їх можна за бажанням клієнта.Відтепер, коли Ви знаєте про пропозицію «Ваша Готівочка», раптовий ремонт, оплата лікування чи навчання, відпочинок, підготовка до прийдешніх свят та інші важливі справи завжди виявляться Вам по кишені.Перевагами кредитування у цій компанії є:- необхідність у мінімальному переліку документів (паспорті та ІПН);- для оформлення позики підійде будь-яка банківська карточка;Співпрацюючи з цим кредитором, взяти онлайн кредит Україна може вдвічі швидше, аніж у банку, тому що «Ваша Готівочка» не запитує у клієнтів мету отримання грошей, не перевіряє кредитні історії та не просить надавати довідки про доходи.Обслуговування в МФО «Ваша Готівочка» відрізняється від звичайного банківського ще й тим, що клієнтам не треба надавати фото з паспортом, вказувати особистий акаунт у соціальній мережі та вписувати номер телефону родича.На сайті «Ваша Готівочка» онлайн кредит Україна оформлює за пару кліків, адже алгоритм елементарний:- потрібно підібрати умови кредитування;- підтвердити, що картка належить клієнту;- заповнити електронну форму з особистими даними.Після того, коли ці 3 пункти буду виконані, потрібно надіслати заявку на розгляд. Рішення буде прийнято за пару хвилин. Компанія повідомить його у SMS-повідомленні, яке надійде на мобільний телефон одержувача позики.Для 99% клієнтів рішення виявляється успішним. Саме тому, онлайн кредит Україна вважає найбільш швидким та доступним джерелом отримання коштів. Скориставшись цією пропозицією, будь-яка людина зможе моментально владнати нагальні проблеми або перестрахуватися грошима до зарплати.