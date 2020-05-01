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Василий Голубев дал пояснения о введении режима ЧС в Ростовской области

Василий Голубев дал пояснения о введении режима ЧС в Ростовской области

В ходе пресс-конференции Василий Голубев губернатор Ростовской области дал пояснения, при каких обстоятельствах будет введен режим ЧС.

Режим чрезвычайной ситуации в Ростовской области введут, если проблема с распространением коронавируса резко ухудшится и число зараженных будет расти лавинообразно. Тогда, к существующим ограничительным мерам введут режим ЧС.

Голубев отметил, что при ЧС остановятся предприятия, которые сейчас работают, общественный транспорт перестанет ходить по всем направлениям и людям запретят выходить из домов под любым предлогом.

Отмечено, что при введении такого режима граждане не будут освобождены от кредитно-финансовых организаций, возможна будет только отсрочка, сами кредиты никто не отменит.

"Я считаю режим ЧС нежелательной мерой", - заявил Голубев.

С 30 марта в Ростовской области действует режим самоизоляции, сообщает РостовГазета.

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По материалам: u-f.ru

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