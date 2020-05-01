Ведьма вылечила режиссера фильма «Мастер и Маргарита» Юрия Кару

Анастасия Иванова

Кинематографист признался, что всегда верил в реальную помощь различных знахарей и магов. Однажды он убедился в этом на личном опыте.

Тяга ко всему неизведанному и мистическому проявилась и творчестве режиссера. В 1994 году Юрий Викторович экранизировал роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Но и реальной жизни у 65-летнего мэтра был шанс убедиться, что магия существует. Когда у него было сильное покраснение на руках, режиссер обратился к знахарке. Его встретила женщина, похожая на Бабу-Ягу.

«Она рассказала, что в деревне живет 10 ведьм, но все белые, а единственная черная ведьма умерла. Когда умирала, дом ее «ходуном ходил», и пока в крыше не прорубили дыру, чтобы ее душа улетела, дом не успокоился. Ведьмы лечат молитвами и травами. От каждой болезни своя молитва. Рука этой ведьмы действовала своей энергией. Та держала ее сантиметров на 30 поодаль — ладонь была как раскаленный утюг...» — вспоминает Кара.

Юрий Викторович узнал, что ведьмами могут быть знахарки лишь после 50 лет, так как молодым это нельзя, иначе они не смогут родить.

«После ее лечения рука мгновенно прошла. На следующий год я хотел отправить к ведьме своего друга, но узнал, что она уже умерла. Рука с тех пор меня не беспокоит, а заболевание было серьезное. В Москве никто не мог вылечить руку», — рассказал Кара.

Некоторые звезды действительно верят в магов и экстрасенсов, обращаясь к ним, когда не могут самостоятельно справиться с той или иной проблемой. В шоу «Битва экстрасенсов» многие знаменитости неожиданно узнавали новые факты о себе и близких.

Например, Тимофей Руденко в 19-м сезоне передал телеведущей Дане Борисовой послание от ее покойного продюсера. «Тима Брик ведь умер! Мы были как брат и сестра. Он просил передать привет Маше, наверное, это Малиновская? А Сережа – это же любовник! Столько нахлынуло воспоминаний, я этот кусок жизни и не помнила», — поделилась Дана после услышанного.

Фото: Vadim Tarakanov / Legion-Media, кадр фильма «Мастер и Маргарита»

