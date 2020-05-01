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Vietnam Airlines готовы вывезти россиян из Ханоя в Москву 12 мая

Vietnam Airlines готовы вывезти россиян из Ханоя в Москву 12 мая
Авиакомпания "Вьетнамские авиалинии" (Vietnam Airlines) заявила о готовности выполнить рейс Ханой-Москва-Ханой 12 мая, на котором смогут вылететь россияне, сообщило генконсульство РФ в Хошимине.

"Авиакомпания "Вьетнамские авиалинии" уведомила посольство о планирующемся ориентировочно на 12 мая рейсе по маршруту Ханой-Москва-Ханой. Перевозчик выразил готовность доставить в Москву граждан России, застрявших во Вьетнаме", - сообщило генконсульство в Telegram.

# Россия
По материалам: ria.ru

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