Vietnam Airlines готовы вывезти россиян из Ханоя в Москву 12 мая
Сегодня, 08:35 Влада Некрасова
Авиакомпания "Вьетнамские авиалинии" (Vietnam Airlines) заявила о готовности выполнить рейс Ханой-Москва-Ханой 12 мая, на котором смогут вылететь россияне, сообщило генконсульство РФ в Хошимине.
"Авиакомпания "Вьетнамские авиалинии" уведомила посольство о планирующемся ориентировочно на 12 мая рейсе по маршруту Ханой-Москва-Ханой. Перевозчик выразил готовность доставить в Москву граждан России, застрявших во Вьетнаме", - сообщило генконсульство в Telegram.
По материалам: ria.ru