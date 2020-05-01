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Вирусолог не прогнозирует вторую волну Covid-19

Вирусолог не прогнозирует вторую волну Covid-19

Для второй волны Covid-19 нет явных оснований, считает профессор заведующий отделом НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ подразделения Института вирусологии Александра Бутенко. К такому выводу эксперт приходит на основе анализа аналогичных коронавирусных пандемий.

«Не вижу особых оснований для второй волны. Например, вспышки аналогичных коронавирусных пандемий были в 2002 году в Китае (SARS) и в 2014 году в Саудовской Аравии (MERS), все закончилось примерно через 5−6 месяцев, никакой второй волны не было. Еще один пример — Ухань. Там было бурное развитие событий, эпидемия охватила 82 тысячи человек. Прошел весь апрель, второй волны не видно, там создается значительная часть иммунной прослойки населения, меры предосторожности они соблюдают до сих пор. Но повышения уровня заболеваемости нет. И это характерный признак для многих вирусных эпидемий», — сказал вирусолог в эфире радио Sputnik.

Снимать ограничительные меры, по его мнению, стоит, когда эпидемия пойдет на спад.

«Уже есть какие-то обнадеживающие сигналы в этом отношении. По опыту эпидемии 2002 года, все полностью закончилось в течение полугода. Но эпидемиологический потенциал, скорость распространения Covid-19 выше, чем было при инфекции SARS. Поэтому все может продлиться дольше. В любом случае окончание будет не моментальное, не день в день. Если тенденция к снижению заболеваемости будет выраженная, то это позволит постепенно отменять меры жесткого контроля», — считает Александр Бутенко.

В России за последние сутки выявили 7 099 новых случаев коронавируса. Всего в стране выявлено 106 498 случаев заражения коронавирусом, 11 619 человек уже выздоровели, еще 1 073 скончались в результате осложнений.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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