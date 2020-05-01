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Владельцы АЗС увидели риски повышения оптовых цен на бензин

Владельцы АЗС увидели риски повышения оптовых цен на бензинФото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Трейдеры и владельцы АЗС опасаются повышения оптовых цен на бензин и дизельное топливо из-за снижения объемов их производства и нормативов продаж нефтеперерабатывающими компаниями на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По данным на апрель 2020 года, производство бензина снизилось на 33,5 процента по сравнению с мартом, а дизельного топлива — на 16,5 процента. Объемы составили 2,28 миллиона тонн и 5,46 миллиона тонн соответственно. Кроме того, фиксируется и понижение поставок на внутренний рынок: бензина — на 37,4 процента, а дизельного топлива — на 23 процента.

На фоне значительного сокращения производства топлива ФАС вдвое понизила и нормативы продаж. В ведомстве сочли, что такие изменения помогут стабилизировать ситуацию на рынке и сбалансировать спрос и предложение. Так, до 30 июня норматив по продаже бензина будет снижен с десяти до пяти процентов от его производства, а дизельного топлива — с шести до трех процентов.

Аналитики считают, что из-за таких сокращений уже к июню возникнет дефицит бензина. «Если май российский рынок в принципе может пройти более-менее спокойно за счет имеющихся запасов, то в июне принятые решения могут привести к скачку цен на топливо на фоне восстановления уровня спроса», — рассказал гендиректор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов.

Ранее специалисты ценового агентства Argus предсказывали небольшое снижение цен на автомобильное топливо. Согласно результатам их исследования, в 2020 году А-92 на российских АЗС может подешеветь на 1-3 рубля за литр.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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