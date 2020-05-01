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Владимир Познер: «Если коронавирус Мишустина придуман, чтобы образумить людей, то я поддерживаю это»

Владимир Познер: «Если коронавирус Мишустина придуман, чтобы образумить людей, то я поддерживаю это»
Вчера стало известно, что Михаил Мишустин заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию. По мнению многих, это инсценировка, чтобы напугать людей накануне майских праздников. Владимир Познер прокомментировал ситуацию.

86-летний Владимир Познер уверен, что премьер-министр России действительно заразился инфекцией COVID-19. По словам телеведущего, если даже это и спланированная акция, то он готов ее поддержать. «Я знаком с господином Мишустиным, мне не кажется, что он может быть главным действующим лицом такого спектакля. Если же заболевание на самом деле придумано, чтобы образумить людей, то я целиком поддерживаю это. Тут уж все средства хороши», — отметил писатель.

Познер добавил, что некоторых граждан и впрямь нужно напугать. Как подчеркнул журналист, многие спокойно разгуливают по улицам, нарушая режим самоизоляции.

«Я бы по этому поводу сказал, ну и черт с ними, пусть гуляют, если бы это угрожало только им. Хотят рисковать собой, своими детьми — да на здоровье! Но я так не могу сказать, потому что они угрожают далеко не только себе. Они угрожают всем, кто соблюдает необходимый режим. Они угрожают нашей системе здравоохранения, которая захлебнется в случае взрывного роста заболевших, они вынудят врачей решать вопрос, кому дать подышать кислородом, а кому задохнуться и умереть оттого, что не будет достаточного количества ИВЛ», — с возмущением написал Владимир Владимирович.

Напомним, вчера 54-летний Михаил Мишустин общаясь по видеоконференции с президентом, сообщил, что он заразился коронавирусом. «Тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, это необходимо, чтобы обезопасить моих коллег», — заявил государственный деятель.

Мишустин подчеркнул, что правительство продолжит работу в штатном режиме, а временно исполняющим обязанности премьер-министра предложил назначить первого вице-премьера Андрея Белоусова. Владимир Путин поддержал это предложение.

Фото: Legion-Media, официальный сайт правительства России

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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