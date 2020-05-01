Врач рассказал об особенности коронавируса

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Член-корреспондент РАН, директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков рассказал об особенности новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, при COVID-19 есть возможность резких изменений в состоянии пациента. «Особенность этой инфекции в том, что человек может вполне прилично себя чувствовать, но потом в один день (его состояние — прим.ред.) ухудшается и он умирает», — отметил Петриков.

Врач призвал россиян по возможности не выходить из дома и «перетерпеть карантин».

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России зафиксировали 7933 случая коронавируса в 85 регионах. Общее число инфицированных в стране составляет 114431 человек. За сутки от коронавируса умерли 96 человек, выздоровели — 1601.