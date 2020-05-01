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Всем безработным россиянам предложили назначить максимальные выплаты

Всем безработным россиянам предложили назначить максимальные выплатыФото: Pixabay

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) предложил правительству распространить ежемесячную выплату в размере МРОТ на всех безработных граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Совета.

Такую выплату предлагается распространить на всех фактически являющихся безработными граждан на момент обращения в органы службы занятости, а также предусмотреть меры поддержки для работающих пенсионеров, являющихся ИП и прекративших деятельность в связи с пандемией.

Отмечается, что к юристам и правозащитникам поступили сотни просьб по разъяснению мер поддержки, а также предложения о расширении прямой помощи. При этом значительная часть предложений появилась в связи с тем, что многие россияне остались без выплат, на которые рассчитывали.

Также в Совете отмечают, что большинство из обратившихся за помощью — семьи с детьми, часто многодетные, а также граждане, не имеющие оформленных трудовых отношений.

В апреле премьер-министр России Михаил Мишустин назначил максимально возможные выплаты в размере 12 130 рублей российским безработным, которые обратились в службу занятости после 1 марта. При этом безработные, имеющие несовершеннолетних детей, будут дополнительно получать по три тысячи рублей на каждого ребенка.

В 2020 году федеральный минимальный размер оплаты труда равняется 12130 рублям. О том, что выплаты по безработице будут приравнены к МРОТ, в начале апреля объявил президент Владимир Путин.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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