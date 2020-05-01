Введены штрафы за нарушение требований по защите храмов от террористов

Анастасия Иванова

Тема: Какие законы вступают в силу

Нарушение требований к антитеррористической защищённости объектов религиозных организаций отныне является административным правонарушением. Соответствующие поправки в КоАП РФ вступают в силу 1 мая.

Гражданам, совершившим такое нарушение, могут выписать штраф в размере от трёх до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц санкция составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

Аналогичное наказание последует за воспрепятствование работе людей, которые выполняют возложенные на них обязанности в сфере антитеррористической защиты религиозных объектов.

Такие штрафы возможны в случае, если нарушение не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, отмечено в КоАП.

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