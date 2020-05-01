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WADA завершило расследование по пробам 298 спортсменов из России

WADA завершило расследование по пробам 298 спортсменов из России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о завершении расследования о манипуляциях с пробами 298 российских спортсменов из Московской антидопинговой лаборатории. В сообщении организации отмечается, что данные переданы в 27 международных спортивных федераций и один оргкомитет соревнований.

«Предполагаемая манипуляция данными относится к делам 145 спортсменов, входящих в целевую группу из 298 человек, что составляет почти 50%. Однако WADA предоставило пакеты данных по всем 298 спортсменам, что позволит соответствующим организациям получить доступ ко всем имеющимся данным и оценить их», — сказано в сообщении.

Президент WADA Витольд Банька назвал это расследование самым сложным в истории антидопинга.

«Это было огромное предприятие, включающее тысячи образцов, 24 терабайта данных, сотни спортсменов из 28 организаций. Российский допинговый кризис доминировал во времени и ресурсах организации в течение последних пяти лет, и следственная группа агентства была на переднем крае. Я хотел бы поблагодарить их за их усердие, профессионализм и опыт», — сказал он.

Как пишет Sports.ru, генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что «конечно, поражает количество нарушений, но давайте на минуту развернемся — у нас в одной Чувашии зафиксировано 70 дел».

«В целом же можно сказать, что ничего сверхъестественного не произошло. Печалит количество дел, но на самом деле побыстрее хотелось бы уже перевернуть страницу. И закончить перемывание костей, которое было раньше, чтобы спорт смог дышать чистым воздухом. А сейчас мы постоянно углекислым газом травим свою юрисдикцию», — сказал Ганус.

О начале проверки WADA 298 россиян стало известно 2 июля прошлого года. В сентябре Россию заподозрили в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, из-за чего была запущена процедура признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующей кодексу WADA.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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