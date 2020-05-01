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«Забрали личные вещи журналистов и даже их детей»: в редакции «Дорожный контроль Одесса» провели обыски

«Забрали личные вещи журналистов и даже их детей»: в редакции «Дорожный контроль Одесса» провели обыски

Полиция провела обыски в редакции «Дорожный контроль Одесса», а также в квартирах сотрудников издания. Об этом сообщил в соцсети активист Дмитрий Гиржу. По его словам, на журналистов «ДК Одесса» и на главного редактора открывают сомнительные уголовные дела. При этом в ходе обысков сотрудники полиции изымали личные вещи журналистов и даже их детей.

«Так, например, из квартиры одного из журналистов „ДК Одесса“ полицейские вынесли компьютер, которым пользовались две его дочки. При изъятии данного компьютера полицейских никак не смутило то обстоятельство, что эти девочки являются детьми с инвалидностью (слабовидящие). Компьютер был оснащен тактильной клавиатурой, а также специализированным программным обеспечением для слабовидящих», — написал Гиржу.

Он утверждает, что в помещение редакции правоохранители пытались попасть, применяя мощные болгарки, способные распилить антивандальные решетки, которыми были защищены окна и двери помещения.

«В процессе обыска уже в самой редакции газеты правоохранители запретили видеофиксацию и изъяли ноутбуки, компьютеры, копировальную технику, информацию на бумажных и цифровых носителях, журналистские удостоверения. В этом сами журналисты усматривают незаконное препятствование их профессиональной деятельности», — уточняет Гиржу. Он констатирует, что из редакции оперативники вынесли личные документы и вещи сотрудников издания. В частности, регистрационные документы на частные автомобили и телефонные sim-карты.

Журналисты сразу же обратились в суд с жалобой на действия правоохранителей. Судья своим решением обязал полицейских незамедлительно вернуть журналистам изъятые предметы и вещи. Однако решение суда не выполнено.

«На момент написания данного поста работа редакции „Дорожный контроль Одесса“ парализована и не осуществляется. Каратели злорадно ликуют и радуются тому, что, используя монополию государства на насилие, они успешно подавили деятельность одного из немногих независимых СМИ», — заключает активист.

Он также поименно называет должностных лиц, которые, по его мнению, могут быть причастны к происходящему. Это, в частности, заместители начальника регионального главка Нацполиции, которые «метят на должность начальника».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в центре Одессы сожгли авто одного из лидеров «Дорожного контроля». А также о том, что ранее в Одессе было совершено бандитское нападение на его руководителя Алексея Булгару.

До этого, 15 апреля 2016 года, в Одессе также подожгли автомобиль Алексея Булгару. Возгорание произошло на автостоянке в результате поджога с помощью горючей смеси. Ни в одном из случаев злоумышленников не нашли. По мнению общественников, это делается руками людей, против незаконных действий которых направлена деятельность общественной организации «Дорожный контроль Одесса».

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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