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Запрет на госзакупки импортных товаров не коснулся ФСБ, ФСО, СВР

Запрет на госзакупки импортных товаров не коснулся ФСБ, ФСО, СВР
Запрет на поставки из-за границы не касается закупок для ФСБ, ФСО, СВР, внешней разведки Минобороны, МВД, Росгвардии и управделами президента, соответствующее постановление премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства.

"Установить, что указанные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления запреты не применяются в следующих случаях:... закупки, осуществляемые Федеральной службой безопасности РФ, Федеральной службой охраны РФ, Службой внешней разведки РФ, органами внешней разведки министерства обороны РФ, министерством внутренних дел РФ, Федеральной службой войск национальной гвардии РФ, Управлением делами президента РФ и Главным управлением специальных программ президента РФ (за исключением закупок товаров, указанных в пунктах 1 - 7, 52 - 57, 73 - 75, 81 перечня, в отношении товаров, указанных в пунктах 47 - 51 перечня, при условии закупки одной единицы товара, стоимость которой равна или менее 2 миллионов рублей)", - говорится в документе.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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