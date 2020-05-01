Женский гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2020 года

Вадим Карасев

Майские звезды приготовили для каждой представительницы Зодиака много нового и увлекательного. Прогноз на будущее подскажет, как удачно встретить начало мая и в каких сферах ждет успех.

Мы подошли к последнему месяцу весны — и события начинают набирать обороты. И эта активность медленно, но верно перейдет в эмоциональный накал: в ближайшие дни возможны сложные будни, когда можно пострадать от чужого напора, конфликтов и притязаний на лидерство. Но есть и хорошие новости: звезды дают импульс к решительным действиям. И даже если до цели еще далеко, — астрологи советуют начать движение в ее направлении. Можно загадать желание, но не просто для галочки, а сильно, всем сердцем. Так оно обязательно сбудется.

Женщина-Овен

Наступающая неделя обещает много победе. Но есть проблема — это актуально только для решительных и общительных Овнов. Если на работе или в других областях жизни сложилась неприятная ситуация, ее никак нельзя оставлять в «подвешенном» состоянии. Удача придет на помощь к тем, кто проявит активность, чуткость и динамизм. И напротив: нерешительность, пассивная позиция могут лишь принести большую усталость и наградить иррациональной тревогой. Стать увереннее в себе помогут женские практики: даже обычная стрижка улучшит общее энергетическое состояние.

Женщина-Телец

Представительницы Тельца окажутся под влиянием Меркурия. Успех в работе с информацией, эффективность решений, получение полезных навыков, внутренняя энергия — все это и многое другое будет на стороне женщин-Тельцов. Неделя наполнена позитивными переменами, но главные изменения произойдут внутри: потребуется осознанная перенастройка своего поведения, отказ от негативных программ. В работе и отношениях важно замечать привычные схемы и мягко их корректировать. Ведь обычно застывшие взгляды только мешают, стопорят движение к лучшему, а отказавшись от них будет проще выйти на новый уровень жизни.

Женщина-Близнецы

У представительниц Знака Близнеца намечается усвоение пройденных ошибок и успехи от недавно открытого. В целом это приятный процесс: настроение будет приподнятое, порадует и самочувствие, и открывающиеся перспективы. Такой настрой задаст правильный вектор направления, необходимый для движения вперед, мотивации и подпитки интереса к жизни. На волне позитива любую проблему или случайное стечение событий получится обернуть в свою пользу. Астрологи советуют запомнить это как тему недели. Отдельный акцент на сферу отношений: если давно и серьезно с кем-то не ладилось, сейчас будет намного легче достичь компромисса или проститься.

Женщина-Рак

Астрологи советуют женщинам-Ракам отказаться от скучных дел на этой неделе: толку от них будет мало, а сил они «вытянут» много. Звезды сигнализируют, что успех ждет в тех сферах, которые действительно интересны. Но если нет возможности разнообразить свои будни, важно позаботиться о душевном равновесии. Ближайшие дни могут быть непростыми, и если с самого понедельника позволить обстоятельствам выбить себя из колеи, можно легко оказаться в числе отстающих. Неделя сопряжена с озарениями и подсказками: на какие-то факты раскроются глаза, получится понять то, что не удавалось раньше. Все это может сбить с толку, заразить тревогой. Чтобы не терять энергию в беспокойствах, следует во всем разобраться, прежде чем делать выводы.

Женщина-Лев

Женщины-Львы на этой неделе с удивлением обнаружат, как непросто ответить себе на базовые вопросы и понять, что хочется получить от жизни. Мыслей по этому поводу будет много, но они вряд ли сложатся в полную картину. Но это не повод сидеть в стороне — на этой неделе работу логики отлично компенсирует интуиция. В остальном неделя удачна, чтобы задумывать и начинать новые дела и планы. Планеты подарят хорошие шансы в решении острых, кризисных задачах. Главное, не терять драгоценное время на разбор мелких деталей — тот, кто действует решительно и быстро, заметно обгонит других.

Женщина-Дева

Несмотря на режим самоизоляции, хорошим решением заблаговременно упаковать чемоданы: ветер удачи меняет направление — важно его уловить в свои паруса. Ключевые качества для Дев, которые стремятся к успеху — более ясное мировосприятие, рассудительный настрой, внутреннее спокойствие. Очень сильны энергии Меркурия: прекрасно идет усвоение знаний и работа с новой информацией. Во многих областях в мае откроются новые двери, поступят интересные предложения, даже на работе возможно повышение оклада. Чтобы не прогадать, эксперты сайта dailyhoro.ru советуют воспользоваться тремя эффективными способами повысить свой доход.

Женщина-Весы

На этой неделе женщинам-Весам будет полезно разобрать архивные фотографии, предаться воспоминаниям, поиграть в ностальгию по «добрым старым временам». Но астрологи советуют не увлекаться: воспоминания обязательно подарят заряд душевного тепла, но они не должны стать почвой для бесплотных сожалений. Настоящая жизнь происходит здесь и сейчас, и ее мотор — стремление к новому через преодоление прошлого. Неделя подходит для размеренной, отлаженной работы, которая обязательно принесет плоды в виде материальных вознаграждений.

Женщина-Скорпион

Интересная неделя, которая потребует от женщин-Скорпионов больше сил, чем у них есть. Желательно расходовать внутреннюю энергию экономно, не взваливая на себя лишнюю ответственность. Астрологи советуют отказаться от энергозатратных дел, от общения с людьми, которые выматывают и даже от любимого сериала — сейчас Скорпионам нужнее заниматься важными для будущего вещами. Им будут полезны духовные практики, особенно направленные на достижение гармонии, а так же романтические отношения: на фоне упадка сил они будут чувствительнее и нежнее к партнеру, чем обычно.

Женщина-Стрелец

Отличная новость: в начале мая многим Стрельцам придут неожиданные доходы из необычного источника. Новость хуже: радоваться подаркам звезд будет некогда, потому что появится много неотложных дел: эти семь дней грозят деловыми разбирательствами, необходимостью срочно выполнять обязанности и повышать свою профессиональную квалификацию. Впрочем, чувство удовлетворения, которое испытают женщины-Стрельцы, наблюдая, как их действия приводят к распутыванию клубка проблем, окажется лучшей наградой. Кроме того, дела, завершенные на этой неделе, имеют хороший шанс принести немалую финансовую выгоду.

Женщина-Козерог

Женщинам-Козерогам планеты приготовили подарок в виде скорых и счастливых перемен. На этой неделе судьба будет подвластна влиянию активного Марса, а значит, количества внутренней силы будет достаточно для осуществления задуманных планов любой сложности. Главное — правильно расставить приоритеты, и не игнорировать подсказки Вселенной. Порой скептицизм и страх перемен становятся причинами, из-за которых даже самые перспективные возможности проходят мимо. Сейчас есть все шансы избежать этого и вытянуть свой счастливый билет.

Женщина-Водолей

Неделя будет крайне насыщенной в энергетическом плане. Для представительниц Водолея наступит время изобилия, но также момент завершения срочных дел, анализа прошлых ошибок, формирования справедливых выводов. Какие бы события не преследовали в течение недели, важно реагировать на них без стресса. Даже если что-то привычное будет утрачено, это нужно воспринимать спокойно: на освободившиеся место придет то, что окажется полезным и удачным. Останется только оценить обстановку, и если она подойдет для эффектного заявления о себе, можно переходить к активным действиям.

Женщина-Рыбы

На этой неделе женщинам-Рыбам лучше избегать активного общения с представительницами своего пола, так как это общение может привести к зависти, вражде и обидам, вплоть до полного разрыва отношений. При этом работа и взаимодействие с противоположным полом, напротив, принесет плодотворные результаты, приведет к росту доверия и симпатии. Удачны будут не слишком рисковые финансовые вложения, возврат долгов, упорядочения финансовых дел. Ближе к концу недели астрологи советуют уделить время себе: изменить привычный ход вещей, нормализовать внутреннюю гармонию и восстановить энергетику.