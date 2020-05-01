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Жителям Подмосковья раздали маски на остановках и в автобусах

Жителям Подмосковья раздали маски на остановках и в автобусах

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Минтранс Подмосковья организовало раздачу масок пассажирам общественного транспорта при проверке цифровых пропусков. Об этом сообщает ТАСС.

«При проверке пассажиров на наличие цифрового пропуска, наши инспекторы вручают на остановках и в транспорте маски тем жителям, у которых их нет. В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в Московской области ношение масок при выходе на улицу, в том числе при поездках в общественном транспорте, станет обязательным. Это требование Роспотребнадзора», — рассказала первый замминистра транспорта региона Анна Кротова.

Она также отметила, что ведомство призывает всех пассажиров заранее подготовиться к этому требованию и обязательно носить маски в транспорте и на остановках. Кроме того, пассажиров также информируют о требованиях по ношению масок.

Ранее в Самарской области был введён масочный режим. С 1 мая жители обязаны надевать маски, выходя на улицу, а также находясь в общественных местах и транспорте.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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