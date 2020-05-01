Звездный Первомай. Королева красит забор, муж Бабкиной работает на участке

Влада Некрасова

Знаменитости рассказали, как отмечают День весны и труда. Многие артисты проводят время с пользой — своих поклонников они тоже призывают не лениться и приступить к хорошим делам.

46-летняя Наташа Королева поздравила поклонников с праздником и показала, как она вместе с семьей красит забор. В социальных сетях певица поделилась ярким видео и пожелала всем весеннего настроения. «Мир! Труд! Май! Архип, работай! Работаем на благо нашего любимого «Лесного озера». Ура, товарищи!» — заявила исполнительница.

Пользователи Сети похвалили звездную семью. Они отметили, что Королева всегда на позитиве. «Наташа, молодец! Звездочка наша, оптимистка!»; «Вот бы все сами забор красили. С праздником всех!»; «Юмористка! Приятно смотреть!» — написали фанаты.

32-летний Милош Бикович проводит режим самоизоляции в сербском монастыре. Недавно актер признался, что недалеко от храма купил землю. По словам звезды «Холопа», он в ближайшее время планирует построить маленький домик.

Теперь у Милоша еще больше дел — он приводит в порядок свой участок. В личном блоге, актер отметил, что с удовольствием косит траву, потому что ему нравится находиться на свежем воздухе. Вот и сегодня Бикович поделился снимками, на которых он наслаждается природой. «С праздником труда! Трудимся, кто как может!» — поздравил артист поклонников с Первомаем.

Супруг Надежды Бабкиной тоже зря время не теряет. 40-летний Евгений Гор сообщил, что занимается полезными делами, опубликовав яркую фотографию. «Не, ну а что? Пацанчик работает в саду!» — подписал он снимок.

Поклонники похвалили Евгения и подчеркнули, что лучше проводить время в саду, чем в душных квартирах. «Хорошо, когда есть дача! С праздником!»; «Стареть надо с достоинством! Молодец!»; «Как прекрасно на воздухе! Сразу помолодел — прямо огурчик!» — отреагировали подписчики.

32-летняя Рина Гришина призналась, что посвятила день домашним делам. К слову, актриса строго соблюдает карантин, поэтому она устроила праздничную вечеринку, не выходя из квартиры. «А у меня сегодня первомайский пикничок дома. Потрудилась, теперь можно отдохнуть!» — с юмором написала звезда сериала «Полицейский с Рублевки».

В личном блоге Рина поделилась красочным снимком, на котором она из покрывала сделала траву, а из простыни — небо. Компанию артистке составили плюшевый медведь и белка.

Игорь Николаев также не остался в стороне. Певец поздравил своих подписчиков с Днем весны и труда и показал теплый семейный кадр. «Да здравствует Первомай, дорогие товарищи! Ура! Берегите себя! С праздником!» — поделился эмоциями артист.

Композитор уточнил, что решил покинуть стены квартиры и отправился с женой и дочерью на прогулку. По словам Николаева, в такую прекрасную погоду просто невозможно сидеть дома. «Вокруг ни души. Идеальная праздничная самоизоляция и громадная дистанция до ближайшего человека», — добавил музыкант.

Фото: Legion-Media, Instagram