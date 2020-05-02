3 способа «отнять» чужую удачу: как понять, что ваше везение «увели» на сторону

Вадим Карасев

В большинстве случаев мы сами виноваты в том, что нам не везет, однако случается и так, что нашу удачу крадут. Существует несколько способов подобного воровства и способов понять, что вас обворовали.

Чтобы никто и никогда не позарился на то, что принадлежит вам, старайтесь укреплять свою веру в себя. В этом вам помогут аффирмации на успех. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют говорить себе как можно чаще, что вы достойны счастья и успеха, что вы на верном пути.

Человек вам завидовал, а потом пропал

Представьте себе, что у вас все в полном порядке и все хорошо: у вас есть любимый человек, дети, деньги, дом, машина, здоровье, хорошее настроение. Близкие люди в большинстве случаев радуются чужому счастью или как минимум не хотят его украсть.

Но бывает так, что на пути попадается человек (знакомая, знакомый), которого начинает обуревать одно из самых страшных чувств — зависть. Этой даме или мужчине так сложно порой скрыть зависть, что распознать ее можно без особого труда. Например, люди могут копировать вас и ваше поведение, заигрывать с вашей второй половинкой, если им тоже не хватает чувств и эмоций.

Потом у вас внезапно начинается черная полоса — ссоры, конфликты в семье, проблемы на работе, проблемы со здоровьем. А тот завистливый человек словно в воде растворяется. Он больше не приходит к вам в гости, он больше не желает с вами общаться. Это напрямую указывает на то, что этого человека настолько сильно мучила зависть, что он сглазил вас. Ваше счастье перешло временно к нему, но будьте уверены, что долго оно рядом с ним не продержится.

Он или она дарят какие-то вещи

Тот, кто отчаянно пытается завладеть вашей удачей и вашим счастьем, может разрушать ваше защитное поле и усыплять бдительность различными подарками, «подношениями», одолжениями. Очень часто такие люди потом напоминают вам об этих подарках, давя на жалость или требуя вернуть должок.

Это очень опасные люди, которые пытаются сделать вас своим должником, вытянуть из вас жизненные соки. Это один из самых страшных видов энергетических вампиров. Если кто-то из знакомых начинает вас задаривать подарками, которые приносят не радость, а обязательства или негатив, задумайтесь о том, стоит ли продолжать такое общение. При первых намеках на требование вернуть доброту и время, вложенные в вас, старайтесь разрывать отношения.

Вы переняли неуверенность другого человека

Это один из видов вампиризма. Человек порой может настолько сильно излучать негатив, что это заражает всех вокруг. В данном случае ваш знакомый или друг не ворует удачу, а просто лишает её и вас, и себя.

Например, такие люди любят постоянно жаловаться на жизнь, из-за чего становится трудно жить не только им, но и всем вокруг. Также они могут тянуть вас вниз, когда вы желаете начать какое-нибудь новое дело. Например, вы начали заниматься спортом, но такой человек обязательно скажет вам: «Зачем ты это делаешь, все равно не станешь спортсменом!».

Особенно сильно страдают от таких личностей восприимчивые люди, которые эмоциональны и зависят от чужого мнения. Порой токсичные люди видят, что у вас действительно ничего не получилось, что вы бросили свое занятие, потому говорят: «Ну вот, я же говорил / я была права». Это дает им уверенность в себе, заряжает позитивом, а вас еще сильнее погружает в уныние. Будьте осторожнее с теми, кто намеренно вызывает у вас чувство стыда, вины или жалости.