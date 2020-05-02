6 лет трагедии 2 мая в Одессе: ни обвиняемых, ни виновных
Сегодня — шестая годовщина трагедии в Одессе в 2014 году, унесшей жизни 48 и покалечившей свыше 200 человек. Расследование трагических событий 2-го мая, которое велось «спустя рукава» при пятом президенте Украины Петре Порошенко, до сих не окончено. Мнимая надежда на то, что с приходом Владимира Зеленского к власти в деле трагедии 2-го мая будет поставлена точка, развеялась очень скоро — украинское правосудие не заинтересовано в том, чтобы виновные были наказаны.
2 мая 2014 года события на улицах Одессы развивались довольно стремительно. Столкновения начались в центре города, на улице Греческой, во время проведения марша «За единую Украину» радикально настроенными лицами — фанатами футбольных клубов «Черноморец» (Одесса) и «Металлист» (Харьков). Во время стычек противоборствующих сил было применено огнестрельное оружие — здесь были убиты 6 человек. Ближе к вечеру события стали разворачиваться уже на Куликовом поле, где под удар попал палаточный лагерь сторонников Антимайдана — в него летели бутылки с зажигательной смесью, булыжники и прочее. Единственное укрытие, которое нашли сторонники «Антимайдана», оказался злополучный Дом профсоюзов. Возле входа в здание была выстроена баррикада. После неудачной попытки взять здание штурмом, предпринятой сторонниками Майдана, в Дом профсоюза полетели бутылки с зажигательной смесью — итогом стала гибель еще 42 человек.
Следствие по делу было возбуждено в тот же день еще одесской милицией. Через три дня все материалы были переданы в Киев — обвинения были предъявлены только представителям «Антимайдана». На скамье подсудимых оказались 19 человек: Евгений Мефедов, Сергей Долженков, Виталий Михайлов, Владислав Романюк, Сергей Рудик, Максим Сакауов, Александр Суханов, Александр Шапка, Валентин Власенко, Александр Алешин, Сергей Глизнуца, Евгений Грищук, Евгений Гулий, Александр Дзюбенко, Николай Емельянов, Олег Зайцев, Владимир Зибницкий, Павел Ковшов, Сергей Корчинский.
Судебные заседания в отношении фигурантов массовых беспорядков 2 мая постоянно затягивались, обвинительные материалы передавались из одной судебной инстанции в другую. И наконец, 18 сентября 2017 года суд города Черноморска Одесской области вынес оправдательный приговор всем подсудимым. Впрочем, не всем фигурантам дела, которые находились в СИЗО, удалось выйти на свободу — россиянину Евгению Мефедову и украинцу Сергею Долженкову были предъявлены новые обвинения. Выйти под залог в 154 тысячи гривен (около 400 тысяч рублей) им удалось благодаря решению Центрального районного суда Николаева в августе 2019 года.
Что касается «евромайдановцев», то самые тяжкие обвинения по делу трагедии в Одессе были предъявлены Сергею Ходияку: убийство и нанесение тяжких телесных повреждений сотруднику правоохранительных органов. Его производство было выделено в отдельное. Подсудимый все время находится на свободе. Первоначально ему был избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а впоследствии — ее и вовсе не продлевали. Поставить дело «на заглушки» помогли и одесские судьи, постоянно беря самоотводы и возвращая производство в прокуратуру.
Все опрошенные ИА Newstes уверены, что дело должным образом не будет расследовано и при новой власти в лице Владимира Зеленского.
В частности, экс-фигурант дела 2 мая Сергей Долженков уверен, что в стране действует круговая порука, поэтому ни о каком правосудии в Украине не может быть и речи.
Долженков уверен, что если главные действующие лица не несут ответственности, то, соответственно, они так же будут и дальше уводить от ответственности своих «марионеток», которые были задействованы в ликвидации Антимайдана. В то же время он убежден, что кровавые события 2 мая можно было пресечь, но тогдашняя милиция действовала неэффективно.
Схожего мнения придерживается и депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Николай Скорик, который инициировал создание в парламенте временной следственной комиссии (ВСК) по вопросам расследования массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
Скорик считает, что дело 2 мая не будет расследовано в ближайшее время по той причине, что ему противодействуют ряд сил.
В свою очередь, лидер одесского Антимайдана Антон Давидченко, который после обвинительного приговора по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» (суд назначали ему пять лет лишения свободы с испытательным сроком три года) уехал из страны, не сомневается, что украинская власть никого не посадит и ждать этого не стоит.
Давидченко считает, что для украинской власти в лице Зеленского или Порошенко все представители «Антимайдана» — враги.
Основной причиной того, почему движение «Антимайдана» потерпело поражение, он считает отсутствие взаимодействия с другими городами.
В то же время одесский журналист, бывший главред сайта «Инфоцентр» Виталий Диденко, обвиненный в попытках создания Бессарабской Народной Республики и обменянный в 2016 году вместе с директором телекомпании «Новая волна» Еленой Глищинской на украинцев Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко, считает, что никто из «майдановцев» не сидит и не сядет за решетку, поскольку как при Порошенко, так и при Зеленском власть всецело и полностью на их стороне.
Диденко уверен, что «Одесская Хатынь» стала катализатором войны на Донбассе, сделавшим невозможным компромиссы.
В то же время он не сомневается, что вина за произошедшее лежит всецело на представителях тогдашней верхушки, а именно: экс-председателе Рады Андрее Парубие, главе МВД Арсене Авакове и экс-главе СНБО Александре Турчинове.
Лидер организации «Куликово поле» Морис Ибрагим не считает Украину правовым государством, где правосудие превыше всего, поэтому не надеется на справедливое расследование трагедии.
Правозащитник Олег Музыка добавил, что в основной своей массе самые заметные фигуры одесского «Майдана» мелькали на многих кадрах событий 2 мая 2014 года. После трагедии именно эти «майдановцы» получили карьерный и бизнес рост имели. Он уверен ловосочетание «украинский патриот» стало пропуском во власть и оправданием преступлений.
Музыка не сомневается, что украинская власть боится оправдывать свои преступления, так как она понимает, что после этого подозреваемые «антимайдановцы» могут потребовать компенсаций и привлечение к ответу тех, кто сфабриковал выдвинутые обвинения.
При этом Музыка отмечает, что многие из жителей Украины поверили обещаниям Зеленского.
Замечу, что Служба безопасности Украины при Владимире Зеленском продолжает взятую при Порошенко линию: сторонников «Куликова поле» и родственников погибших продолжают всеми силами не допустить на место трагедии, чтобы почтить память жертв. Видные лидеры сопротивления, такие как Морис Ибрагим, получают повестки с вызовом в прокуратуру на допрос 2 мая, карантин вводят на месте трагедии в Одессе, СБУ накануне 2 мая «ловит» активистов «Куликова поля» и обвиняет их в подготовке «провокационных мероприятий» и многое другое. Иными словами, власть делает все, чтобы очередная памятная дата не стала массовой, чтобы стереть из памяти одесситов кровавую дату.