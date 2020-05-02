6 лет трагедии 2 мая в Одессе: ни обвиняемых, ни виновных

Анастасия Иванова

Сегодня — шестая годовщина трагедии в Одессе в 2014 году, унесшей жизни 48 и покалечившей свыше 200 человек. Расследование трагических событий 2-го мая, которое велось «спустя рукава» при пятом президенте Украины Петре Порошенко, до сих не окончено. Мнимая надежда на то, что с приходом Владимира Зеленского к власти в деле трагедии 2-го мая будет поставлена точка, развеялась очень скоро — украинское правосудие не заинтересовано в том, чтобы виновные были наказаны.

2 мая 2014 года события на улицах Одессы развивались довольно стремительно. Столкновения начались в центре города, на улице Греческой, во время проведения марша «За единую Украину» радикально настроенными лицами — фанатами футбольных клубов «Черноморец» (Одесса) и «Металлист» (Харьков). Во время стычек противоборствующих сил было применено огнестрельное оружие — здесь были убиты 6 человек. Ближе к вечеру события стали разворачиваться уже на Куликовом поле, где под удар попал палаточный лагерь сторонников Антимайдана — в него летели бутылки с зажигательной смесью, булыжники и прочее. Единственное укрытие, которое нашли сторонники «Антимайдана», оказался злополучный Дом профсоюзов. Возле входа в здание была выстроена баррикада. После неудачной попытки взять здание штурмом, предпринятой сторонниками Майдана, в Дом профсоюза полетели бутылки с зажигательной смесью — итогом стала гибель еще 42 человек.

Следствие по делу было возбуждено в тот же день еще одесской милицией. Через три дня все материалы были переданы в Киев — обвинения были предъявлены только представителям «Антимайдана». На скамье подсудимых оказались 19 человек: Евгений Мефедов, Сергей Долженков, Виталий Михайлов, Владислав Романюк, Сергей Рудик, Максим Сакауов, Александр Суханов, Александр Шапка, Валентин Власенко, Александр Алешин, Сергей Глизнуца, Евгений Грищук, Евгений Гулий, Александр Дзюбенко, Николай Емельянов, Олег Зайцев, Владимир Зибницкий, Павел Ковшов, Сергей Корчинский.

Судебные заседания в отношении фигурантов массовых беспорядков 2 мая постоянно затягивались, обвинительные материалы передавались из одной судебной инстанции в другую. И наконец, 18 сентября 2017 года суд города Черноморска Одесской области вынес оправдательный приговор всем подсудимым. Впрочем, не всем фигурантам дела, которые находились в СИЗО, удалось выйти на свободу — россиянину Евгению Мефедову и украинцу Сергею Долженкову были предъявлены новые обвинения. Выйти под залог в 154 тысячи гривен (около 400 тысяч рублей) им удалось благодаря решению Центрального районного суда Николаева в августе 2019 года.

Что касается «евромайдановцев», то самые тяжкие обвинения по делу трагедии в Одессе были предъявлены Сергею Ходияку: убийство и нанесение тяжких телесных повреждений сотруднику правоохранительных органов. Его производство было выделено в отдельное. Подсудимый все время находится на свободе. Первоначально ему был избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а впоследствии — ее и вовсе не продлевали. Поставить дело «на заглушки» помогли и одесские судьи, постоянно беря самоотводы и возвращая производство в прокуратуру.

Все опрошенные ИА Newstes уверены, что дело должным образом не будет расследовано и при новой власти в лице Владимира Зеленского.

В частности, экс-фигурант дела 2 мая Сергей Долженков уверен, что в стране действует круговая порука, поэтому ни о каком правосудии в Украине не может быть и речи.

«Одесские майдановцы были всего лишь орудием, а действующие лица до сих пор занимают посты в Киеве, и тот же президент Зеленский является человеком Коломойского, а другой человек Коломойского — Игорь Палица — стал губернатором Одесской области после трагедии 2 мая. Понятно, что это круговая порука, и виновные в ближайшие годы точно не будут наказаны. И надеяться на это не приходится, к сожалению», — пояснил он.

Долженков уверен, что если главные действующие лица не несут ответственности, то, соответственно, они так же будут и дальше уводить от ответственности своих «марионеток», которые были задействованы в ликвидации Антимайдана. В то же время он убежден, что кровавые события 2 мая можно было пресечь, но тогдашняя милиция действовала неэффективно.

«Это было выгодно министру внутренних дел Арсену Авакову, и фактически он отработал эту схему на других городах Юго-Востока Украины с применением футбольных фанатов под видом марша «За единую Украину», — указал он.

Схожего мнения придерживается и депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Николай Скорик, который инициировал создание в парламенте временной следственной комиссии (ВСК) по вопросам расследования массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.

«Люди в Доме профсоюзов не умерли сами. Рассказы о том, что они случайно задохнулись от газа, надышались дымом или умерли от пожара, неправда. Я был там после трагедии, Дом профсоюзов — это довольно большое здание, там есть где укрыться. Этого ответа нет от государства, от генпрокурора. С учетом того, что и президент во время президентской кампании давал такие мессенджи, что в стране будет справедливость. Но справедливость должна быть для всех. Если ты совершил преступление, то неважно с какой стороны ты стоял, ты должен за него отвечать», — заявил он.

Скорик считает, что дело 2 мая не будет расследовано в ближайшее время по той причине, что ему противодействуют ряд сил.

«Есть такой анекдот-классика: в любом расследовании главное — не выйти на себя. Часть людей, которые должна этим заниматься, понимает, что выйдет не на те результаты, которые ожидает», — резюмировал он.

В свою очередь, лидер одесского Антимайдана Антон Давидченко, который после обвинительного приговора по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» (суд назначали ему пять лет лишения свободы с испытательным сроком три года) уехал из страны, не сомневается, что украинская власть никого не посадит и ждать этого не стоит.

«Арест любого активиста тянет за собой всю цепочку, а следовательно, до смены политического режима говорить о справедливости не стоит. В современных реалиях это невозможно», — отметил он

Давидченко считает, что для украинской власти в лице Зеленского или Порошенко все представители «Антимайдана» — враги.

«А правосудие в Украине зависит от власти. Единственный шанс — это Европейский суд по правам человека, но для того, чтобы доказать свою невиновность „антимайдановцам“ нужны большие деньги на юристов», — добавил он.

Основной причиной того, почему движение «Антимайдана» потерпело поражение, он считает отсутствие взаимодействия с другими городами.

«Мы не выступили единым фронтом. Ну и самое главное — Запад годами готовит своих лидеров, СМИ и НКО, а наши организации никто не финансировал и не поддерживал», — сказал он.

В то же время одесский журналист, бывший главред сайта «Инфоцентр» Виталий Диденко, обвиненный в попытках создания Бессарабской Народной Республики и обменянный в 2016 году вместе с директором телекомпании «Новая волна» Еленой Глищинской на украинцев Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко, считает, что никто из «майдановцев» не сидит и не сядет за решетку, поскольку как при Порошенко, так и при Зеленском власть всецело и полностью на их стороне.

«Они объявлены победителями, „защитниками Отечества“, „спасителями Одессы“, ибо в их представлении там мог быть второй Донбасс. Хотя, по моему убеждению, именно массовое убийство 2 мая 2014 года стало Рубиконом, точкой невозврата, которая натолкнула большое количество людей на Донбассе взяться за оружие, защищая свою жизнь, свободу и мировоззрение. Ибо киевская власть, пришедшая на волне госпереворота, показала, что она „зачистит“ всех, кто активно против нее выступает», — пояснил он.

Диденко уверен, что «Одесская Хатынь» стала катализатором войны на Донбассе, сделавшим невозможным компромиссы.

В то же время он не сомневается, что вина за произошедшее лежит всецело на представителях тогдашней верхушки, а именно: экс-председателе Рады Андрее Парубие, главе МВД Арсене Авакове и экс-главе СНБО Александре Турчинове.

«Именно они организовали бойню и своими преступными действиями, сделали все, чтобы жертв было как можно больше. Слишком высока была их боязнь за свою власть, поэтому они осуществили эту акцию устрашения руками самых отмороженных представителей националистического сообщества. Окончательная точка в вопросе наказания организаторов и исполнителей будет поставлена не скоро, нынешняя власть в этом не заинтересована точно», — отметил он.

Лидер организации «Куликово поле» Морис Ибрагим не считает Украину правовым государством, где правосудие превыше всего, поэтому не надеется на справедливое расследование трагедии.

«Почти четыре года ребята „куликовцы“ сидели в СИЗО. а потом их оправдали без извинения, без компенсации. Да и как можно было их судить, если официальные лица в государстве заявляли, что если бы не было 2 мая, то в Одессе был бы второй Донбасс. Другими словами, это был подвиг», — заявил он.

Правозащитник Олег Музыка добавил, что в основной своей массе самые заметные фигуры одесского «Майдана» мелькали на многих кадрах событий 2 мая 2014 года. После трагедии именно эти «майдановцы» получили карьерный и бизнес рост имели. Он уверен ловосочетание «украинский патриот» стало пропуском во власть и оправданием преступлений.

«Именно благодаря „полевым бригадирам“ к власти в Киеве пришли Порошенко, мэр Киева Виталий Кличко, экс-премьер Арсений Яценюк, Андрей Парубий, Александр Турчинов и прочие. Поэтому нынешней власти нужны эти „патриоты“ на свободе», — пояснил он.

Музыка не сомневается, что украинская власть боится оправдывать свои преступления, так как она понимает, что после этого подозреваемые «антимайдановцы» могут потребовать компенсаций и привлечение к ответу тех, кто сфабриковал выдвинутые обвинения.

«Основные виновники трагедии в Одессе 2 мая 2014 года — те, кто занял кресла президента Украины и министерств. Но их сложно напрямую привлечь к ответу, нужно начинать с „полевых бригадиров“», — считает он.

При этом Музыка отмечает, что многие из жителей Украины поверили обещаниям Зеленского.

«Они в нем видели Голобородько, но не рассмотрели „актеришку“. Владимир Зеленский — порождение „Майдана“. Майдан усадил в кресло президента Украины. До этого он оставался успешным актёром. Никакой борьбы с Порошенко за президентское кресло не было, это была очередная серия в сериале „украинская трагедия“… Для перемен нужна новая политическая сила и новые лидеры», — подытожил он.

Замечу, что Служба безопасности Украины при Владимире Зеленском продолжает взятую при Порошенко линию: сторонников «Куликова поле» и родственников погибших продолжают всеми силами не допустить на место трагедии, чтобы почтить память жертв. Видные лидеры сопротивления, такие как Морис Ибрагим, получают повестки с вызовом в прокуратуру на допрос 2 мая, карантин вводят на месте трагедии в Одессе, СБУ накануне 2 мая «ловит» активистов «Куликова поля» и обвиняет их в подготовке «провокационных мероприятий» и многое другое. Иными словами, власть делает все, чтобы очередная памятная дата не стала массовой, чтобы стереть из памяти одесситов кровавую дату.

Артем Бузила

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