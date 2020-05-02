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9 мая Владимир Путин обратится к россиянам от Вечного Огня — Кремль

9 мая Владимир Путин обратится к россиянам от Вечного Огня — Кремль

Стало известно о том, в каких мероприятиях будет участвовать президент России Владимир Путин на День Победы 9 мая.

О планах главы государства 2 мая рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Фрагмент этого выступления опубликовал в своем Instagram журналист Павел Зарубин.

«Мы ожидаем, что 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и оттуда обратится ко всем россиянам», — сказал кремлевский спикер.

Таким образом, президент прервет дистанционный режим работы, чтобы почтить память павших и поздравить всю страну с Днем Победы.

Напомним, что российский лидер в эти дни живет и работает в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Как сообщало ИА Newstes, ранее Дмитрий Песков сообщил, что в условиях пандемии коронавируса охрана здоровья президента России Владимира Путина обеспечивается на максимальном уровне.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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