Астрологическое значение комет: стоит ли их опасаться

Вадим Карасев

Кометы — одни из самых таинственных астрономических объектов, овеянные тайнами. Ученым еще только предстоит разгадать многие из них. Астрологи же знают, о чем говорит приближение комет к Земле.

О кометах человечество знает уже тысячи лет. В следующий раз, когда на небе появится хвостатая комета, пользуйтесь талисманами на удачу, чтобы уменьшить вероятность появления проблем.

Что такое кометы и что мы о них знаем

Некоторые из комет очень хорошо видны на ночном небе. Кажется, что они огромны, но на самом деле они крошечные по меркам космоса. У большинства комет твердое ядро имеет лишь пару-тройку километров в диаметре, что делает их меньше многих астероидов.

У комет есть «кома» — огромная туманная область из воды или метана вокруг ядра, которая при приближении к Солнцу превращается в хвост из-за воздействующих на нее ветров. Этот хвост может быть поистине огромным и насчитывать много миллионов километров в длину.

Таинственными кометы являются из-за того, что их орбиты очень сильно вытянуты, что ведет к необычности их появления. До 21 века не было научно подтвержденных гипотез о том, откуда могут прилетать кометы. Сейчас ученые полагают, что кометы с долгим периодом обращения появляются из крайне удаленного уголка Солнечной Системы, называемого облаком Оорта. Это облако представляет собой область с большим содержанием ядер комет, которые по каким-то причинам, пока неизвестным, периодически его покидают.

Короткопериодические кометы прилетают к нам из так называемого пояса Койпера, который значительно ближе к нам и находится в 55 раз дальше, чем Земля от Солнца. Такие кометы сближаются с Землей раз в 50-200 лет. У долгопериодических комет, прилетающих из гипотетического облака Оорта, которое значительно дальше от нас, период обращения может быть значительно больше 2000 лет.

Астрология о кометах

На данный момент известно несколько тысяч комет, но далеко не все они влияют на нашу жизнь с астрологической точки зрения. Самыми сильными из них являются только те, которые видимы при приближении к Земле. Отличный пример — 1997 год. В том году на небе сияла комета Хейла-Боппа, которая приближается к Земле раз в 2500 лет. Следующее ее сближение с нашей планетой предполагается только в 45 веке. В 1997 году она сияла на ночном небе около 18 месяцев, причем яркость ее была феноменально высокой. Это было настолько крупное событие, что многие люди по всему миру ждали пришествия инопланетян и конца света.

1997 год оказался периодом огромного количества военно-политических событий — войн, конфликтов, проблем. Это был очень тяжелый год, который внес смуту в отношения между государствами. Это в очередной раз подтвердило предположение астрологов о том, что кометы являются вестниками проблем и глобальных изменений.

Самой известной кометой из всех является, безусловно, комета Галлея, открытая в 1758 году. Она пролетает мимо нас раз в 75 лет, что является очень коротким временем обращения для данных космических объектов. Комета Галлея хорошо видна невооруженным глазом. Последний раз она посещала нашу планету в 1986 году. Тот год выдался очень сложным для многих стран, включая СССР, который вступил в войну в Афганистане. Комета Галлея, как и другие короткопериодические кометы, является относительно безобидной. Она действует предсказуемо, поэтому не так опасна, как та же комета Хейла-Боппа. В любом случае, стоит помнить: если вы услышите, что на небе скоро начнет наблюдаться комета, ждите перемен в мире.