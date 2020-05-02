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Берлин лишит «Северный поток-2» иммунитета к газовой директиве - СМИ

Берлин лишит «Северный поток-2» иммунитета к газовой директиве - СМИ

Такую информацию на днях сообщила немецкая газета «Hadelsblatt». В СМИ рассказали, федеральное агентство по сетям Германии отклоняет ходатайство Nord Stream 2 AG об освобождении от газовой директивы Евросоюза.

Оказалось, что газопровод компании-строителя «Северного потока-2» частично не отвечает законодательству Германии об энергетическом хозяйстве, о чем сообщил регулятор процесса, направив соответствующую документацию. По этой причине невозможно освободить компанию от корректировок, несмотря на то, что процесс строительства ещё не закончен.

Напомним, что заявка с просьбой об отмене газовой директивы была направлена властям страны ещё в начале этого года. Основным аргументом там отмечался факт вложения многомиллиардных средств в проект. Ожидалось, что на момент вступления директивы в законную силу, проект будет практически готов.

Свое решение немецкое правительство озвучит к 8 мая 2020г., после того как ознакомится со всей необходимой документацией.

Ранее специалисты Министерства энергетики РФ утверждали, что строительство «Северного потока – 2» будет завершено, так как в этом заинтересованы многие мировые компании, передает РИА Новости.

Для того, чтобы проект считался завершенным, осталось проложить по морскому дну 160 километров трубы. Эксперты считают, что трубоукладчик «Академик Черский» с этой задачей справится.

# Экономика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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