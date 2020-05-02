Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Берлин захотел подчинить «Северный поток-2» газовой директиве Евросоюза

Берлин захотел подчинить «Северный поток-2» газовой директиве Евросоюза

Берлин захотел подчинить «Северный поток-2» газовой директиве ЕвросоюзаФото: Илья Питалев / РИА Новости

Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNA) планирует отклонить заявку на освобождение проекта строительства трубопровода «Северный поток-2» от требований обновленной газовой директивы Евросоюза. Об этом пишет газета Handelsblatt.

По информации издания, основанием для отказа называется срыв по срокам завершения строительства газопровода. Регулятор разослал проект решения участвующим в процессе сторонам и принимает замечания от заинтересованных сторон до 8 мая. Окончательное решение будет принято после 8 мая.

Позднее оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG заявила агентству РИА Новости о своем несогласии с позицией BNA. В компании решили дождаться официального решения немецкого регулятора, и исходя из него, предпринимать дальнейшие действия по защите своих прав.

Россия пыталась закончить строительство «Северного потока-2» в 2019 году. Из-за позиции Дании, которая долгое время не давала разрешения на работы в своих водах, выдержать сроки не удалось. «Газпром» намерен закончить газопровод в конце 2020-го или начале 2021 года. Главной проблемой стала угроза США ввести санкции против любой компании, которая будет содействовать строительству. Швейцарский подрядчик Allseas сразу же прекратил работы. Принадлежащий «Газпрому» трубоукладчик «Академик Черский» в настоящее время находится в Северном море, но будет ли он заниматься работами, по-прежнему неизвестно.

Накануне Польша объявила, что может начать арестовывать активы оператора строительства газопровода компании Nord Stream 2 AG. Такое решение будет принято, если Россия откажется возвращать долг в 1,5 миллиарда долларов, возникший после решения Стокгольмского арбитража.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Финансовый гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2020 года
Финансовый гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2020 года
Берлин захотел подчинить «Северный поток-2» газовой директиве Евросоюза
Берлин захотел подчинить «Северный поток-2» газовой директиве
Маск обвалил стоимость акций Tesla одним твитом
Маск обвалил стоимость акций Tesla одним твитом
Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса
Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса
КПРФ начала "онлайн-маевку" на фоне ограничений из-за коронавируса
КПРФ начала "онлайн-маевку" на фоне ограничений из-за коронавируса
Журналист вышел в прямой эфир без штанов
Журналист вышел в прямой эфир без штанов
Китай передал США образец коронавируса
Китай передал США образец коронавируса
Общее число летальных случаев от коронавируса в Москве достигло 695
Общее число летальных случаев от коронавируса в Москве достигло 695
Монстрация-2020 прошла онлайн: фото
Монстрация-2020 прошла онлайн: фото
Модный дайджест: от онлайн-шоу с Ириной Шейк до оптимистичной кампании с Хейли Болдуин
Модный дайджест: от онлайн-шоу с Ириной Шейк до оптимистичной
Захарова и Навальный обвинили друг друга в отказе от дебатов
Захарова и Навальный обвинили друг друга в отказе от дебатов
Ким Чен Ын под крики «Ура!» появился на публике
Ким Чен Ын под крики «Ура!» появился на публике

Топ на сегодня

Народы Армении, Грузии, Украины и Казахстана — «биоматериал для Пентагона»
Народы Армении, Грузии, Украины и Казахстана — «биоматериал для
Названы повышающие риск заражения коронавирусом диеты
Названы повышающие риск заражения коронавирусом диеты
Кадыров предложил по-новому наказывать нарушителей самоизоляции
Кадыров предложил по-новому наказывать нарушителей самоизоляции
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Число заболевших COVID-19 в Индии превысило 35 тысяч человек
Число заболевших COVID-19 в Индии превысило 35 тысяч человек

Еще по теме

Зеркаль: Создание Северного потока-2 зависит от нескольких стран
Германия приняла регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Оператор "Северного потока — 2" подал в суд на Евросоюз
Бундестаг принял проект, выводящий «Северный поток — 2» из-под действия директивы ЕС