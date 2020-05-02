Более 270 россиян вылетели на родину из Дели

Анастасия Иванова

Более 270 россиян вылетели на рейсе "Аэрофлота" из Дели на родину, сообщил российским журналистам заведующий консульским отделом посольства России в Индии Андрей Фёдоров.

"Сегодня специальным рейсом "Аэрофлота" по маршруту Дели – Санкт-Петербург – Москва Индию покинули 273 человека (269 взрослых и 4 младенца), которые ранее заявили о себе, заполнив анкету на едином портале госуслуг. В течение месяца мы оказывали людям всяческую поддержку, в том числе финансовую. Более 130 человек были обеспечены бесплатным жильем и питанием. Нуждающимся оказывали медицинскую помощь", - отметил Федоров.

Как отмечалось в канале Минкомсвязи в Telegram, этот перелет возможен для граждан России, которые проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.

Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ, Ростех, РСК МиГ, РЖД и Росатом", отметив, что они выделили существенную финансовую помощь россиянам.