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Более 270 россиян вылетели на родину из Дели

Более 270 россиян вылетели на родину из Дели
Более 270 россиян вылетели на рейсе "Аэрофлота" из Дели на родину, сообщил российским журналистам заведующий консульским отделом посольства России в Индии Андрей Фёдоров.

"Сегодня специальным рейсом "Аэрофлота" по маршруту Дели – Санкт-Петербург – Москва Индию покинули 273 человека (269 взрослых и 4 младенца), которые ранее заявили о себе, заполнив анкету на едином портале госуслуг. В течение месяца мы оказывали людям всяческую поддержку, в том числе финансовую. Более 130 человек были обеспечены бесплатным жильем и питанием. Нуждающимся оказывали медицинскую помощь", - отметил Федоров.

Как отмечалось в канале Минкомсвязи в Telegram, этот перелет возможен для граждан России, которые проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.


Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ, Ростех, РСК МиГ, РЖД и Росатом", отметив, что они выделили существенную финансовую помощь россиянам.
# В мире
По материалам: ria.ru

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