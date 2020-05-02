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Босния и Герцеговина позвала российских военных медиков и отказалась их впускать

Босния и Герцеговина позвала российских военных медиков и отказалась их впускатьФото: Павел Львов / РИА Новости

Министр безопасности Боснии и Герцеговины Фахрудин Радончич отказал во въезде в страну российским военным, которых для дезинфекции города Мостар пригласило правительство республики. МИД страны в ответ на ноту российского посольства сообщает, что вопрос о пропуске был направлен в Президиум.

Ранее Минобороны России сообщило, что часть российских военных специалистов, которые сейчас оказывают помощь в борьбе с коронавирусом в Сербии, будет передислоцирована в Боснию и Герцеговину. Планировалось, что 1 мая колонна в составе 5 единиц специальной военной техники (авторазливочных станций АРС-14КМ и мобильного комплекса аэрозольной дезинфекции, — прим. Ленты.ру), двух врачебно-сестринских бригад и четырех расчетов подразделений войск РХБ защиты общей численностью 25 человек совершит марш из Белграда в Боснию и Герцеговину.

Военнослужащие России ранее оказывали помощь Боснии и Герцеговине, с 9 по 23 апреля дезинфицируя различные объекты в стране.

По данным института Джонса Хопкинса, в Боснии и Герцеговине коронавирусом заражен 1781 человек, погибли 70.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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