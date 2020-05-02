Число заражений коронавирусом на Мальдивах превысило 500 человек

Анастасия Иванова

Медики на Мальдивах выявили 28 случаев заражения коронавирусом за сутки, общее число инфицированных в стране достигло 519, сообщает мальдивское агентство по охране здоровья.

Из 28 заболевших 21 житель Мальдив, четыре бангладешца, один индиец, один непалец и один гражданин Шри-Ланки. В стране первый и единственный случай смерти зараженного COVID-19 был зафиксирован 30 апреля.

На Мальдивах действует чрезвычайное положение в области здравоохранения, регион столицы Мале изолирован.

стопкоронавирус.рф

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