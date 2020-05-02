Число жертв COVID-19 в Британии превысило 28 тысяч человек

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

В Великобритании число жертв коронавируса за сутки увеличилось на 621, всего от COVID-19 в стране умерли 28 131. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что днем ранее число умерших составляло 27 510 — прирост тогда был в 739 человек.

Однако за последние сутки количество новых случаев коронавируса возросло на 4806 до 182 260 человек. Накануне суточный прирост был выше — 6201, а общая число инфицированных было на уровне 177 454.

О распространении новой коронавирусной инфекции в китайском городе Ухань стало известно в конце прошлого года. По статистике ВОЗ, в мире коронавирусом заразились более трех миллионов человек, 208 тысяч из них скончались. В России зафиксировано 124 054 случаев коронавируса. За всё время выздоровели 15 013 россиян. Жертвами заболевания стали 1222 человек.