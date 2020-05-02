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Число жертв коронавируса во Франции приблизилось к 25 тысячам

Число жертв коронавируса во Франции приблизилось к 25 тысячамФото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Число жертв коронавируса во Франции приблизилось к 25 тысячам. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, опубликованные на его сайте.

По данным на 21:50 по московскому времени 2 мая, во Франции скончались 24 597 человек. Общее количество зараженных в стране превысило 167 тысяч. Так, Франция занимает пятое в мире место по числу инфицированных.

В апреле одно из зданий французского сельскохозяйственного рынка в ближайшие дни будет отдано под морг для разгрузки ритуальных служб. Они столкнулись с ростом смертности из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заражены более 3,3 миллиона человек; 241 193 человека скончались, а более одного миллиона — вылечились.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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