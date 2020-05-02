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Что такое ИСЖ, или Стоит ли покупать страховку от коронавируса

Что такое ИСЖ, или Стоит ли покупать страховку от коронавируса
На рынке предлагают новую услугу — страховку от коронавируса. Однако с этим продуктом пока много непонятного. Эксперты считают, что лучше обратить внимание на инвестиционное страхование жизни. Какое принять решение в сложившихся условиях — в материале РИА Новости.

Оценка рисков

Вы покупаете страховой полис на полгода или год стоимостью за 1000-2000 рублей и, если заболеете COVID-19, получаете солидное возмещение — до миллиона рублей. Такова суть нового продукта. Вроде бы все просто, но на самом деле тут много важных нюансов.


Во-первых, компании по-разному понимают условия компенсации. Например, некоторые не признают страховым случаем бессимптомное заражение коронавирусом или готовы в подобной ситуации раскошелиться лишь на скромные 10-20 тысяч рублей.


Есть такая опция (не у всех): если клиент заболел, подтвердил диагноз и лечится дома, ему платят по 200-600 рублей в день. Но для этого обязательно оформление больничного листа.

При госпитализации предусмотрена компенсация в размере 1000-2000 рублей в день. При летальном исходе семья может рассчитывать на сумму от 500 тысяч до миллиона.

Важный момент: полис вступает в силу не сразу, а через пару недель. Если клиент заболеет раньше, он ничего не получит. Это вполне понятно — страховщики опасаются, что полисы первым делом раскупят те, кто подозревает у себя коронавирус в инкубационном периоде, кто общался с инфицированными. Соответственно, риск страхового случая резко повысится. Кроме того, полис недействителен при повторном заражении.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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