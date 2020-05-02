Деньги от штрафов за нарушение изоляции в Москве потратят на лекарства

Вадим Карасев

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Средства от штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве потратят на закупку лекарств для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24», передает ТАСС.

По его словам, речь идет в том числе об автоматических штрафах. Деньги от них сначала поступят в городской бюджет, а потом «будут все целевым образом направлены на закупку лекарственных препаратов для борьбы с COVID-19», добавил градоначальник. «На медицину, никуда больше, только туда», — подчеркнул Собянин.

Ранее, в апреле, сообщалось, что москвичей, заболевших ОРВИ, будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции в таком же размере, как и зараженных коронавирусом. Всем заболевшим ОРВИ будут оформляться письменные согласия, что они понимают ответственность за соблюдение режима самоизоляции, если их тест-система покажет положительный результат на коронавирус. Они также обязаны строго выполнять все перечисленные врачами меры. Кроме того, к данному бланку прикрепят фотографию заболевшего ОРВИ — оформление точно такое же, как и при заражении коронавирусной инфекцией.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала эпидемии в Москве выявили 57 300 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Более 50 тысяч сейчас проходят лечение. Выздоровели 5766 человек.