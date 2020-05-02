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Депутата из Югры исключили из ЕР после нападения на журналиста

Депутата из Югры исключили из ЕР после нападения на журналиста
Региональное отделение "Единой России" в Ханты-Мансийском автономном округе исключило из партии депутата думы Югорска Владимира Бендуса за нападение на общественника, сообщила пресс-служба реготделения.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором Бендус оскорбляет местного журналиста Антона Пантина и позволяет себе рукоприкладство. Комиссия "Единой России" по этике рекомендовала исключить Бендуса из партии. Зампред комиссии, депутат Госдумы Василий Пискарев отмечал, что ЕР будет добиваться лишения Бендуса депутатского мандата, он направил решение секретарю регионального отделения партии, спикеру думы Югры Борису Хохрякову.

# Политика
По материалам: ria.ru

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