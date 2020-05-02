ФАС выявила продававшую маски с десятикратной наценкой компанию

Вадим Карасев

Фото: globallookpress.com

Сотрудники управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Московской области совместно с московской областной прокуратурой выявили и пресекли десятикратное завышение цен на медицинские маски. Об этом сообщается на сайте ФАС.

В ходе проверки удалось выяснить, что оптовая фирма ООО «ВИТТА компани» с декабря 2019 года по февраль 2020 года закупала у производителя маски по цене 7,29 рубля за штуку, а продавала их с наценкой в 957 процентов — по 69,77 рубля за штуку.

«Из-за недопустимых, недобросовестных действий "ВИТТА компани" и ей подобных организаций в первые месяцы 2020 года в регионах страны и был зафиксирован скачок цен на маски и даже их дефицит. Жажда наживы за счет здоровья сограждан лишает руководство таких хозсубъектов каких-либо морально-этических принципов», — заявил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев. Прокуратура вынесла гендиректору компании предостережение о необходимости соблюдения антимонопольного законодательства, в противном случае поставщика привлекут к административной ответственности.

Ранее специалисты Аналитического кредитного рейтингового агентства предрекли резкий рост рынка масок и антисептиков. Ожидается, что использование этих средств станет для населения новой нормой.