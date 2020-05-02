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Федеральные органы выявляют организаторов митинга во Владикавказе

Федеральные органы выявляют организаторов митинга во Владикавказе

В Северную Осетию прибыла оперативно-следственная группа из представителей федеральных правоохранительных органов, которые занимаются установлением организаторов несанкционированного митинга, прошедшего во Владикавказе 20 апреля. Об этом сообщил глава республики Вячеслав Битаров.

«Сейчас в республике работает оперативно-следственная группа из различных федеральных правоохранительных органов. Они сегодня по ниточке двигаются к организаторам и зачинщикам „сбора“ людей. Я надеюсь, эти люди будут выявлены и народ о них узнает», — сказал Битаров.

По его словам, проведение акции было профинансировано.

«Я ежедневно выхожу на связь с правоохранительными органами. Все, кто задержан, рассказывают, кто их финансировал… Я думаю, что к финалу будет все известно, и те люди, которые стояли за этим, понесут соответствующее наказание», — цитирует Битарова «15-й регион».

ИА Newstes сообщало, что во Владикавказе участники митинга 20 апреля, не верящие в опасность коронавируса, требовали открыть предприятия, закрытые из-за введения режима самоизоляции. На акции прозвучали также политические требования, в частности об отставке Битарова. По данным Следственного комитета РФ, в акции участвовало порядка 2 тыс. человек.

Людей на «народный сбор» в центре Владикавказа созывал через соцсети оперный певец Вадим Чельдиев. Накануне акции он был задержан. В отношении Чельдиева были возбуждены уголовные дела за распространение ложной информации о коронавирусной инфекции, а также за применение насилия в отношении сотрудника полиции. 1 мая адвокат певца Батраз Кульчиев сообщил, что также возбуждено дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, но защита еще не получила официального уведомления об этом.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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