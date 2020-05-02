Федеральные органы выявляют организаторов митинга во Владикавказе
В Северную Осетию прибыла оперативно-следственная группа из представителей федеральных правоохранительных органов, которые занимаются установлением организаторов несанкционированного митинга, прошедшего во Владикавказе 20 апреля. Об этом сообщил глава республики Вячеслав Битаров.
По его словам, проведение акции было профинансировано.
ИА Newstes сообщало, что во Владикавказе участники митинга 20 апреля, не верящие в опасность коронавируса, требовали открыть предприятия, закрытые из-за введения режима самоизоляции. На акции прозвучали также политические требования, в частности об отставке Битарова. По данным Следственного комитета РФ, в акции участвовало порядка 2 тыс. человек.
Людей на «народный сбор» в центре Владикавказа созывал через соцсети оперный певец Вадим Чельдиев. Накануне акции он был задержан. В отношении Чельдиева были возбуждены уголовные дела за распространение ложной информации о коронавирусной инфекции, а также за применение насилия в отношении сотрудника полиции. 1 мая адвокат певца Батраз Кульчиев сообщил, что также возбуждено дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, но защита еще не получила официального уведомления об этом.