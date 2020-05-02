Финальный аккорд: рассекречены документы о боях в Берлине в 1945 году
Копии постановлений, журналов боевых действий и наградные листы опубликовало министерство обороны России в проекте «Финальный аккорд Великой войны», который посвящен героизму советских солдат во время освобождения Берлина весной 1945 года.
Раздел с документами Центрального архива был открыт министерством в канун 75-летней годовщины освобождения столицы Германии.
Также отмечается, что еще до окончания боев в Берлине советское командование уже озаботилось тем, как обеспечить продовольствием население города. Должностным лицам, которые несли личную ответственность, были разосланы указания об организации учета наличия продовольствия, зерна, скота, картофеля. Категорически запрещалось расходование продовольствия в войсках сверх установленных норм довольствия. Были определены продовольственные нормы для различных категорий граждан.
В боевых действиях по взятию Берлина принимали участие тысячи советских солдат и офицеров. Многие из них погибли и были похоронены на территории Германии и Польши. Для того чтобы увековечить их память в июне 1945 года было решено создать братские кладбища, а в городах Зеелов, Берлин, Бранденбург, Ратенов, Шарлиббе, Шенхаузен, Варшава, Кюстрин, Кольберг в местах захоронений воздвигнуть монументальные памятники.