Финальный аккорд: рассекречены документы о боях в Берлине в 1945 году

Влада Некрасова

Копии постановлений, журналов боевых действий и наградные листы опубликовало министерство обороны России в проекте «Финальный аккорд Великой войны», который посвящен героизму советских солдат во время освобождения Берлина весной 1945 года.

Раздел с документами Центрального архива был открыт министерством в канун 75-летней годовщины освобождения столицы Германии.

«Во время боев в Берлине части Красной Армии встретили упорное сопротивление со стороны гитлеровцев. Так, 30 апреля бойцы 94-й гвардейской стрелковой дивизии должны были овладеть железнодорожной станцией Берзе. Предпринятые фронтальные атаки были безуспешны. Тогда, узнав из показаний пленных и местных жителей о существовании подземного хода, соединенного с метро, командир дивизии направил два стрелковых батальона в тыл противника. Пройдя беспрепятственно по подземным ходам 400 метров, батальоны неожиданно для врага штурмовали его укрепление», — говорится в описании к документам.

Также отмечается, что еще до окончания боев в Берлине советское командование уже озаботилось тем, как обеспечить продовольствием население города. Должностным лицам, которые несли личную ответственность, были разосланы указания об организации учета наличия продовольствия, зерна, скота, картофеля. Категорически запрещалось расходование продовольствия в войсках сверх установленных норм довольствия. Были определены продовольственные нормы для различных категорий граждан.

В боевых действиях по взятию Берлина принимали участие тысячи советских солдат и офицеров. Многие из них погибли и были похоронены на территории Германии и Польши. Для того чтобы увековечить их память в июне 1945 года было решено создать братские кладбища, а в городах Зеелов, Берлин, Бранденбург, Ратенов, Шарлиббе, Шенхаузен, Варшава, Кюстрин, Кольберг в местах захоронений воздвигнуть монументальные памятники.