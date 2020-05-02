Финансовый гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2020 года

Вадим Карасев

Каждая неделя преподносит свои сюрпризы, и для того, чтобы в начале мая удача не отворачивалась, стоит познакомиться с мнением астрологов. Их рекомендации, отраженные в финансовом гороскопе, позволят провести неделю с успехом.

Май — прекрасный месяц, в котором многим Знакам Зодиака повезет. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о сфере финансов, чтобы начало месяца стало временем открытий и достижения новых целей, а не разочарований и убытков. Рекомендации астрологов помогут найти верный путь, ведущий к благополучному будущему.

Овен

Овнам на этой неделе звезды и планеты вряд ли будут активно помогать. С понедельника им важно оказаться от чрезмерных трат в пользу разумной экономии, чтобы исключить спонтанные траты. Майская неделя пройдет удачно, если Овны не прекратят развитие и будут получать новые знания. Они помогут найти хорошую должность или получить надбавку к заработной плате, а также позволят начать собственное дело и работать на себя.

Телец

Тельцам фокус внимания астрологи рекомендуют сосредоточить на работе в коллективе. Внезапные конфликты из-за недопонимания могут возникать ближе к концу рабочей недели, а значит, важно оставаться в гармонии с собой. Финансовое положение может пошатнуться, если выяснять отношения с начальством, а значит, нужно уметь обходить конфликтные ситуации стороной.

Близнецы

Близнецам сохранить и приумножить капитал поможет умение подстраиваться под быстро меняющиеся обстоятельства. На этой неделе круговорот событий может стать причиной невнимательности, поэтому Близнецам важно сохранять бдительность и внимательно следить за расходами. Для того, чтобы привлечь в жизнь материальное благополучие Близнецам астрологи рекомендуют вплотную заняться работой и не упускать заманчивых предложений.

Рак

Самым удачным периодом для деловой активности будут дни с 10 по 10 мая. В этот период Раки смогут не только обзавестись полезными связями, но и увеличить доход за счет приобретенных знаний и навыков. Траты на этой неделе лучше всего направить на приобретение товаров для создания уюта в доме, а также приобрести милые подарки для тех, кто дорог сердцу.

Лев

Львам энергетика звезд и планет подарит возможность пересмотреть планы без спешки, отказаться от устаревших идей и обратить внимание на новые цели. Кажущаяся безмятежность в начале недели сменится активной работой, которая, безусловно, принесет стабильный доход и финансовую независимость. Львам в конце недели стоит обратить внимание на знаки, которые укажут верный путь и не дадут ошибиться с выбором направления.

Дева

Девам на этой неделе астрологи рекомендуют запастись терпением. Энергетика звезд и планет будет далека от идеала, а значит, придется проявить тактичность и умение обходить конфликты в деловой среде стороной. Привлечь денежное благополучие получится, если не отказываться от выполнения работы и перестать сомневаться в своих силах. Неделя пройдет удачно, если воспитывать силу воли и своевременно отдыхать.

Весы

Весам в начале недели придется рассчитывать лишь на себя. До вторника энергетика небесных тел не будет внушать доверия, а значит, первые пару дней не стоит планировать ответственных дел и сделок. Со среды ситуация прояснится, и Весы смогут активно приниматься за воплощение в жизнь планов и идей. Финансовая стабильность будет напрямую зависеть от умения приспосабливаться к обстоятельствам.

Скорпион

Скорпионы могут смело направлять все силы на привлечение финансового благополучие уже с понедельника. Заговоры и ритуалы, а также решительность и активность помогут достичь желаемого в короткий срок. Тратить накопления астрологи рекомендуют в выходные, чтобы порадовать себя долгожданной покупкой, а близким подарить небольшие презенты в качестве знака внимания.

Стрелец

Стрельцам для достижения финансового благополучия с понедельника стоит заняться планированием. Определение приоритетных целей поможет быстро выполнить все необходимое и получить достойное вознаграждение. Стрельцам астрологи рекомендуют воспитывать силу воли, чтобы исключить прокрастинацию, которая может больно ударить по бюджету.

Козерог

Майская неделя пройдет для Козерогов успешно, если они смогут совладать с эмоциями и не станут поддаваться на провокации. Время, потраченное впустую на ненужные волнения или агрессию, не прибавит денег, а значит, нужно сосредоточиться на работе. Энергетика звезд и планет поможет найти силы для преодоления временных трудностей и найти способ для получения доходов даже в кризисный период.

Водолей

Водолеям на этой неделе энергетика звезд и планет может навредить, поэтому им астрологи рекомендуют начать неделю не с активной работы, а с упражнений по достижению внутреннего равновесия. Отсутствие спешки и спокойная уверенность в своих силах будут идеальными спутниками для тех, кто не хочет упускать своей выгоды и нацелен на привлечение в жизнь денежного изобилия.

Рыбы

Удача на этой неделе будет с Рыбами, и с 4 по 10 мая они смогут воплотить в реальность смелые идеи, касающиеся привлечения капитала. Финансовое благополучие будет зависеть и от расторопности, а значит, Рыбам важно внимательно следить за знаками судьбы, чтобы не упустить возможности открыть дверь в благополучное будущее и сорвать куш.