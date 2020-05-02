Главному инфекционисту США запретили обсуждать коронавирус с Конгрессом

Анастасия Иванова

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи не сможет выступить на одном из подкомитетов комитета по ассигнованиям Палаты представителей, который занимается изучением мер, принимаемых администрацией в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает The Hill.

По данным издания, Фаучи получил запрет на это выступление от Белого дома, который уже уведомил демократов в Конгрессе о своем решении.

При этом в админисрации президента Дональда Трампа отметили, что в момент, когда страна активно борется с распространением коронавируса, выступление Фаучи в Конгрессе будет «контрпродуктивным».

«Было бы контрпродуктивно, чтобы люди, участвующие в этих усилиях, появлялись перед Конгрессом… Мы привержены работе с Конгрессом и предложим дать показания в подходящее время», — сказали в Белом доме.