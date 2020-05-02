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Главреда «Эха Москвы» обвинили в домогательствах

Главреда «Эха Москвы» обвинили в домогательствахАлексей ВенедиктовФото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»Продолжение: Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах

Бывший пресс-секретарь Алексея Навального Анна Ведута обвинила главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» в домогательствах. Ее слова приводит «Русская служба Би-би-си».

По словам Ведуты, в 2012-м Венедиктов пригласил ее на ужин в большой компании, после окончания которого предложил отвезти домой ее и ведущих «Эха» Татьяну Фельгенгауэр и Оксану Чиж. Они все вместе сели в машину Венедиктова и уехали. «Таню высадили первой, вместе с ней вышла Оксана. Остались я, Алексей Алексеевич и водитель», — вспоминает Ведута.

Она рассказала, что сидела вместе с Венедиктовым на заднем сиденье и почувствовала, что он придвинулся, обнял ее и прикоснулся к коленям, «потом рука поползла выше, по внутренней стороне бедра». Ведута просила журналиста не делать этого, а когда машина остановилась, она «пулей вылетела». Тем не менее Венедиктов предложил проводить ее до квартиры. «Я отнекивалась, он настойчиво повторял, что так безопаснее. Перед дверью он спросил, есть ли кто-то дома, и попытался поцеловать», — описала она. Заявив, что дома мать, Ведута забежала в квартиру, после чего «час сидела на полу в ванной, уставившись в стену».

Венедиктов отрицает, что приставал к Ведуте. Также он заявил, что не пытался попасть к ней домой. «Попасть домой — ну это фу», — подчеркнул журналист. Женщина заметила, что не хотела рассказывать о произошедшем, потому что ей было стыдно. «Силой он не настаивал, "нет" все же услышал, хотя сильно не с первого раза», — добавила Ведута.

В марте сообщалось об увольнении российской журналистки Нины Давлетзяновой с «Радио Свобода» за сексуальные домогательства с ее стороны. Договор с ней расторгли в одностороннем порядке. Адвокат Давлетзяновой утверждает, что заявление о харассменте могли использовать для увольнения журналистки, с которой, возможно, хотели разорвать контракт по другой причине.

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По материалам: lenta.ru

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