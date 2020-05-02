Государство вернет банкам потери из-за льготной ипотеки

Лидия Мартынова

Тема: Какие законы вступают в силу

Установлен порядок компенсации банкам выпадающих доходов, связанных с необходимостью обеспечить населения льготными ипотечными кредитами в рамках поддержки граждан в период пандемии.

Соответствующее постановление Правительства РФ от 23 апреля 2020 года № 566 «Об утверждении Правил возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации в 2020 году» вступает в силу сегодня, 2 мая.

До 1 ноября 2020 года россияне могут получить ипотеку по сниженной ставке 6,5% на весь период кредитования.

Программа распространяется на жилищные займы до 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 миллионов рублей — в других регионах страны. Минимальный взнос составляет 20%.

Государство готово компенсировать банкам убытки из-за разницы между реальной и льготной ипотечной ставкой. При этом общая сумма займов, по которым предусмотрено возмещение, не должна превысить 740 миллиардов рублей.

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