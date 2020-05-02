"Итальянский сценарий": в Минздраве прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Украине

Влада Некрасова

Веденный в марте строгий карантин помог Украине избежать повторения ситуации, которая сложилась с коронавирусом в Италии.

Таким наблюдением поделился главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

По мнению Ляшко, карантин был введен для обеспечения способности системы здравоохранения реагировать на вспышку COVID-19, поэтому и позволил не допустить повторения ситуации в Италии.

«Мы старались не допустить повторения ситуации в Италии, которой пришлось внедрять сортировку людей, кому оказывать медицинскую помощь, а кому не оказывать. И нам это удалось. 2 месяца карантина дали результат. У нас есть возможность оказать медицинскую помощь, в том числе и реанимационные мероприятия, каждому, кто в этом нуждается», — написал он.

Главный санврач отметил, что если бы в Украине не был введен карантин, то сложилась бы такая ситуация, когда скорая должна была бы выбирать — ехать к 40-летнему или 70-летнему больному коронавирусом.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что ситуация с коронавирусом в Украине позволяет начать ослабление карантинных ограничений. Степанов добавил, что карантин помог избежать пика заболеваемости коронавирусом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении в пятницу, что Украина приближается к пику заболеваемости коронавирусом. Зеленский подчеркнул, что Украину на майские праздники ждет «решающий шторм», напомнив при этом, что смягчение карантина начнется с 11 мая.