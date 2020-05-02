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Ивангай вернулся на YouTube и рассказал, где пропадал два года

Ивангай вернулся на YouTube и рассказал, где пропадал два года
Несколько лет Ивангай не записывал видео — он лишь выпускал музыкальные ролики. Однако после долгого молчания блогер вернулся на YouTube и предстал в старом амплуа.

24-летний Ивангай порадовал поклонников видео в старом формате, к которому он не возвращался уже два года. Блогер решил рассказать, чем занимался все это время. По словам звезды, он развивал мастерство создания треков. «Видео на канале не выходило долго, потому что я не хотел ломать персонажа Ивангая. Меня привыкли видеть — веселого и жизнерадостного», — отметил ютубер.

В свежем ролике Ивангай продемонстрировал подписчикам свои способности и создал музыку из мемов. В трек попало знаменитое видео с Человеком-пауком, который шлепает другого Человека-паука, а также Илья Мэддисон с его выстрелом из пистолета.

В конце блогер придумал текст и записал его, соединив с дорожкой обработанных звуков из вирусных видео.

Отметим, что музыкальные треки Ивангай выпускает под псевдонимом AWEN. Блогер признался, что ему очень нравится петь и он не собирается бросать любимое дело. «AWEN я стал создавать, когда почувствовал ментальную необходимость в творческой реализации. Теперь же, когда я базово освоил ремесло музыкального крафта, у меня стало больше времени, которого хватает не только на AWEN, но и на друзей и Ивангая», — добавил он, дав надежду фанатом, что вскоре выпустит еще видео.

Напомним, Ивангай прославился в 2013 году. В 2015 году он принял участие в съемке YouTube Rewind, рекламной кампании Lenovo и фестивале Videofan. Также блогер стал победителем проходившей в рамках фестиваля «Видфест» премии «Лайк-2015» в номинации «Лайк за лайфстайл».

Фото: Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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