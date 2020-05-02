Яна Рудковская ответила Андрею Аршавину, который высмеял ее сына

Алексей Вольцев

Всем известно, что Яна Рудковская горой стоит за семью: продюсер любит мужа-фигуриста Евгения Плющенко и обожает младшего сына Сашу, который пошел по стопам знаменитого отца. И на критику в адрес родных реагирует остро. Особенно, если она необоснованная.

Уже не первый год под постами Яны Рудковской появляются комментарии о том, что она не правильно воспитывает сына Александра. Якобы 45-летний продюсер не прислушивается к его желаниям и мечтам и заставляет все делать через не хочу — пользователи отмечают: мальчик никогда не улыбается, всегда напряжен и старается быть отстраненным.

На это обратил внимание и Андрей Аршавин, беседуя с другом — Александром Кержаковым во время одного из прямых эфиров. «У Гном Гномыча такое лицо, как будто он там из-под палки. Улыбаются только папа и мама», — сказал экс-игрок сборной России.

Ответ Яны Рудковской не заставил себя долго ждать. Примечательно, что она решила не вступать в конфликт с футболистом. Жена Плющенко посоветовала ему больше следить за собой и опубликовала милый ролик, на котором заметно: они с семилетним Сашей умеют веселиться и весело проводить время.

«Андрей, Андрюшенька, Андрюша — это видео и танцы только для тебя, прости, что без Плюща. Мне всегда было интересно, почему чужие дети волнуют больше чем свои, но мне, видимо, этого не дано понять. Да, совсем забыла, может, футболисты всегда и улыбаются, а вот фигуристы еще иногда бывают и в сценических образах», — написала продюсер.

Напомним, что Аршавин несколько лет не общался с детьми, которые родились от отношений с телеведущей Юлией Барановской. Артем, Яна и Арсений только в прошлом году вновь стали видеть папу и проводить с ним время: так, ребята вместе ходят в кафе и рестораны, а также на квесты и в парки развлечений.

Фото: Instagram