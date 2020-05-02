Яна Рудковская ответила Андрею Аршавину, который высмеял ее сына
Уже не первый год под постами Яны Рудковской появляются комментарии о том, что она не правильно воспитывает сына Александра. Якобы 45-летний продюсер не прислушивается к его желаниям и мечтам и заставляет все делать через не хочу — пользователи отмечают: мальчик никогда не улыбается, всегда напряжен и старается быть отстраненным.
На это обратил внимание и Андрей Аршавин, беседуя с другом — Александром Кержаковым во время одного из прямых эфиров. «У Гном Гномыча такое лицо, как будто он там из-под палки. Улыбаются только папа и мама», — сказал экс-игрок сборной России.
Ответ Яны Рудковской не заставил себя долго ждать. Примечательно, что она решила не вступать в конфликт с футболистом. Жена Плющенко посоветовала ему больше следить за собой и опубликовала милый ролик, на котором заметно: они с семилетним Сашей умеют веселиться и весело проводить время.
Напомним, что Аршавин несколько лет не общался с детьми, которые родились от отношений с телеведущей Юлией Барановской. Артем, Яна и Арсений только в прошлом году вновь стали видеть папу и проводить с ним время: так, ребята вместе ходят в кафе и рестораны, а также на квесты и в парки развлечений.
Фото: Instagram