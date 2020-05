Эффектный фильм без типичной «киноклюквы» – Telegram-канал поделился мнением о премьере фильма «Шугалей»

Влада Некрасова

В первую очередь, фильм, основанный на реальных событиях, вышел по-настоящему динамичным, информативным, пишут авторы канала. Лента рассказывает о российских ученых Максиме Шугалее и Самере Суэйфане, прибывших в Ливию для проведения социологического исследования. Они были похищены местной бандитской группировкой, и затем помещены в застенки тюрьмы «Митига». С тех пор прошел почти год, а герои, которым и посвящен фильм, все еще находятся в плену.Как отмечают авторы ТГ-канала Reverse side of the medal, получился эффектный боевик, основанный на реальных событиях, но «без типичной для российского кино клюквы». Кроме того, главную роль исполнил известный российский актер Кирилл Полухин, полюбившийся зрителю многогранностью образов в различных киноработах.«Шугалей», полагают авторы канала, будет интересен не только тем, кто следит за событиями на Ближнем Востоке и в арабском мире. Россияне также тепло примут картину, поскольку она рассказывает о наших соотечественниках, которым выпали тяжёлые испытания в чужом краю.Судьба российских социологов в Ливии во многом схожа с ситуацией, в которую пару лет назад попала Мария Бутина. Девушку в США обвинили в работе иностранным агентом и осудили на срок в тюрьме. Однако реакция общественности в России на беззаконие в США кардинально отличалась от ситуации с Шугалеем и Суэйфаном в Ливии.«В её защиту были митинги, многочисленные заявления нашего озабоченного МИД РФ, аватарки, хэштеги и тд, и тп. Сколько было сделано в поддержку российского гражданина Максима Шугалея? Верно, почти ничего или даже совсем ничего», — подчеркивают в редакции Telegram-канала.Хочется верить, что в скором времени ситуация изменится и для Шугалея с его товарищем. Ведь Ливийская национальная армия уже наступает на боевиков так называемого Правительства нацсогласия Ливии, которые и захватили наших ученых в плен. Освобождение россиян из «Митиги» - дело ближайшего будущего.«Мы уверены, что фраза “русские своих не бросают” - ещё не пустые слова, и в ближайшее время случится так, что на российском и ливийском национальном телевидении мы увидим освобождаемых Ливийской национальной армией — Шугалея и Суэйфана в освобождённом ливийском Триполи», — утверждают авторы Telegram-канала Reverse side of the medal.