Экс-игрок Спартака предложил "раскулачить пару полковников" и отдать деньги бюджетникам

Вадим Карасев

Бывший защитник "Спартака" Эдуард Мор предложил вместо футболистов "раскулачить пару полковников" и обеспечить зарплатами врачей, учителей и других бюджетников.

"Футбольные клубы отнимают деньги у учителей и врачей? Серьезно? В свое время так думали жители Калмыкии и ненавидели футболистов "Уралана" (они сами рассказывали). Не стало в Элисте команды, и бюджетники стали здорово жить? Может, лучше раскулачить пару полковников, и тогда денег хватит не только на футбол в Подмосковье, но и вообще на весь спорт, медицину, образование и т.д. в России", - написал Мор в Twitter.

Может лучше раскулачить пару полковников и тогда денег хватит не только на футбол в Подмосковье , но и вообще на весь спорт , медицину, образование и т.д. в России

— Эдуард Мор (@eduardmor18) May 1, 2020

За карьеру в чемпионате России Мор принял участие в 95 матчах, в которых забил 2 гола.

Ранее полузащитник "Локомотива" Роман Тугарев извинился за свои слова о зарплатах врачей, которые получают "в сто раз меньше" футболистов.

